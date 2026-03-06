【楽天スーパーSALE】最新モデル「AirPods Pro 3」と「AirPods 4」がお買い得価格に
進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
「AirPods Pro 3」は、音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホンです。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
加えて、アダプティブ・オーディオ機能が環境に合わせてノイズ制御を自動調整し、屋外や電車内でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。装着感も改良され、軽量で耳へのフィット感が向上。通話品質やマイク性能も改善されており、テレワークや日常利用に最適です。
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。また、パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。
「アクティブノイズキャンセリング」機能が搭載されており、外部からの雑音を低減。いま聴いている音楽に没頭することができます。
