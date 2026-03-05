今ならスタバカードギフトがお得！3000円の注文で500円分のギフトもらえるよ

2026年3月5日現在、スターバックスは「デジタル スターバックス カード ギフト」を注文すると、500円分の「デジタル スターバックス カード ギフト」がもらえるキャンペーンを実施しています。

500円分のギフトは無くなり次第終了

3月4日9時から13日23時59分までの期間、「デジタル スターバックス カード ギフト」を1枚あたり3000円以上注文すると、500円分の「デジタル スターバックス カード ギフト」がもらえます。

特典（500円分の「デジタル スターバックス カード ギフト」）は、無くなり次第終了します。

エントリーなどは不要です。キャンペーン条件を満たし、かつ特典が残っている場合、自動で特典が付与されます。

特典は注文1人につき、1回限りの付与です。特典はメールで届きます。

なお、金額がキャンペーン適用未満や特典が終了している場合は、決済画面の「特典利用」部分に「現在ご利用いただける特典はありません」と表示されます。

LINEギフトでは500円分のドリンクチケットもらえる

LINEギフトでは、スターバックスの「Book of eGifts 500×6（3000円）」を友だちに贈ると、自分もドリンクチケット（500円）がもらえます。

先着5万人限定で、期間は3月31日10時59分までです。

どちらのキャンペーンも、無くなり次第終了します。

お得にスタバを楽しめるチャンスを見逃さないで。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部