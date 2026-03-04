セサミストリートとジェラピケのコラボ第3弾が登場！「ROOMIES」をテーマにしたラインナップが話題
世界中で愛されている「セサミストリート」が、「ジェラート ピケ」と3度目となるコラボレーションを果たした。
最新のコラボも、恋人同士やファミリーで楽しめるラインナップ。いつも隣にいる「ROOMIES(ルーミーズ)」をテーマとしたコレクションの全アイテムをチェックしていこう。
■軽い着心地とさらりとした感触が魅力の「ニットシリーズ」
エルモやクッキーモンスターのデザインがあしらわれたセットアップは「【SESAME STREET】【レディース】エアリーモコジャガードプルオーバー＆ショートパンツセット」(1万5290円)と「【SESAME STREET】【メンズ】 エアリーモコジャガードプルオーバー＆ハーフパンツセット」(1万5950円)とで、カップルのリンクコーデが楽しい！レディースのセットアップはピンクのほか、ブルー、イエロー、グレーの4色展開でサイズはフリーのワンサイズ、メンズはブルーのほかグレーの2色展開で、サイズはMとLの2サイズあり。
肌寒いうちは「【SESAME STREET】【レディース】エアリーモコアップリケカーディガン」(1万5950円)や「【SESAME STREET】【メンズ】エアリーモコアップリケカーディガン」(1万6940円)を羽織って。レディースはクリームとグレーの2色、メンズはグレーのみ、サイズはMとLの2サイズ展開。
■「カットソーシリーズ」はファミリーでおそろいも楽しめちゃう！
セサミストリートの仲間たちがプリントされたカットソーシリーズは、キッズやベビーの展開もあり。
レディースの展開がもっとも充実していて、「【SESAME STREET】【レディース】ワンポイントTシャツ」(5390円)、「【SESAME STREET】【レディース】総柄ショートパンツ」(5830円)、「【SESAME STREET】【レディース】総柄ワンピース」(7590円)と、気分に合わせてコーディネートも可能。
メンズはオーソドックスに「【SESAME STREET】【メンズ】ワンポイントTシャツ」(5940円)と「【SESAME STREET】【メンズ】総柄ロングパンツ」(7480円)の2アイテム展開で、セットアップで着てもそれぞれ個別で着てもよし。
90から120まで10センチ刻みのキッズは、「【SESAME STREET】【KIDS】ワンポイントTシャツ」(4510円)と「【SESAME STREET】【KIDS】総柄ショートパンツ」(4290円)をラインナップ。
ベビーは「【SESAME STREET】【BABY】ワンポイントTシャツ」(4510円)が80サイズのみ、「【SESAME STREET】【BABY】総柄ロンパース」(6380円)が70と80の2サイズ。
■春の新生活で取り入れたい！「ユニセックスシリーズ」
ピンクのエルモ、ブルーのクッキーモンスター、グレーのオスカーと、3色展開の「【SESAME STREET】【UNISEX】裏毛プルオーバー＆ハーフパンツセット」(1万2980円)は、新生活をハッピーに彩ってくれそう！トップスがSとM、ボトムスがMとLのそれぞれ2サイズ展開。
■おでかけのおともにぴったりな雑貨類も充実
コラボのたびに大好評の雑貨。今回も充実のラインナップで、どれも欲しくなっちゃう！
「【SESAME STREET】レイダーぬいぐるみ」(4950円)は、ビッグバードが肌身離さず持ち歩く、お気に入りのテディベアがモチーフ。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーの顔があしらわれた「【SESAME STREET】ハンドタオル」(1650円)や、くつろぐキャラクターたちの総柄デザインが愛らしい「【SESAME STREET】総柄ポーチ」(5280円)、カラビナ付きでバッグに引っかけられる「【SESAME STREET】ワンポイントポーチ」(4180円)と、普段使いにぴったりなアイテムがずらり。
■ベッドリネンのシリーズ「gelato pique Sleep」も登場
ルームウエアとリンクしたベッドリネンのシリーズは、「【SESAME STREET】【Sleep】エアリーモコジャガードハーフケット」(1万1990円)と「【SESAME STREET】【Sleep】エアリーモコジャガードピローケース」(6930円)の2種類。いずれもピンクのエルモとブルーのクッキーモンスターと、2種のカラバリから選べる。
■ペットもおそろいに！「CAT & DOG」シリーズにも注目
ペットだってファミリーの一員。「【SESAME STREET】【CAT＆DOG】 カットソープルオーバー」(4290円)と「【SESAME STREET】【CAT＆DOG】 バンダナ」(2970円)でリンクコーデを楽しもう。
以上のアイテムは「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店の3店舗および、「ジェラート ピケ」の全国直営店、「GELATO PIQUE HOMME」直営店舗および、各オフィシャルオンラインストア、「USAGI ONLINE」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」にて販売中。
春から新生活を始める大切な人へのギフトにもぴったりなのでぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
