TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN、YouTube『リムジンサービス』で披露したバラードで意外な魅力を発揮

TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の音楽ライブトークショー『リムジンサービス』に出演。2025年11月にリリースした1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』の収録曲「Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)」をはじめ、様々なジャンルの楽曲を披露し注目を集めた。

■K-POPを代表するダンサーとして知られるYEONJUNが洗練された歌声で魅了

YEONJUNはピアノの伴奏に合わせ、「Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)」を甘美なアレンジと洗練された歌声で披露。K-POPを代表するダンサーとして知られるYEONJUNだが、魅惑的な音色のバラードで意外な魅力を見せた。

YEONJUNは自身のソロ活動を振り返り、「自分の音楽を作ることが楽しくて感動的だった。自分自身を見つめ直す貴重なアルバムだった」とコメント。『NO LABELS PART.01』はアメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で10位にランクインし、2週連続でチャート入り。『PART 02』の計画についての質問には「準備している。今年中には会えるかもしれない」と明かした。

ラップメイキングと作詞にも参加するYEONJUNは「（ラップを書くとき）できるだけ創造的に表現しようと努力している。映画からも多くのインスピレーションを受けている」と話した。

さらに、YEONJUNは様々なカバー曲も披露。練習生時代に好んで歌っていたTroye Sivanの「TALK ME DOWN」や、Chrisette Micheleの「Love Is You」をはじめ、幅広いジャンルの楽曲を届け、司会のイ・ムジンは「メディアで見ていたステージとは大きく異なる。まったく新しい姿を発見した」と感嘆した。

YEONJUNが所属するTOMORROW X TOGETHERは、4月13日に8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリース予定。2025年、所属事務所のBIGHIT MUSICとメンバー全員が再契約後、初めてリリースするアルバムだ。

叙情的で長いアルバムタイトルは「ある日、頭からツノが生えた (CROWN)」や「9と4分の3番線で君を待つ (Run Away)」など、デビュー当初の個性的な楽曲を思い起こさせる。グループのカラーが色濃く表れたアルバムタイトルだけでも、世界中のファンの期待を高めている。

※メイン写真：KBS Kpop『リムジンサービス』キャプチャ

2025.11.10 ON SALE

YEONJUN

MINI ALBUM『NO LABELS PART.01』

韓国発売日：11月7日

2026.04.13 ON SALE

TOMORROW X TOGETHER

MINI ALBUM『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』

