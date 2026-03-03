温泉旅の定番、箱根。数ある宿の中でも、ひときわ洗練された存在感を放つのが、オリックス ホテルズ＆リゾーツが手がけるリュクスな旅館リゾート「佳ら久（からく）」です。箱根と熱海に展開する本ブランドのなかから、今回訪れたのは、自然に囲まれた箱根・強羅。

客室露天風呂で味わう温泉、旬の食材を生かした料理、心地よく行き届いたおもてなし……滞在のすべてが、五感をやさしく解きほぐしてくれます。

今回は、そんな「箱根・強羅 佳ら久」で過ごす、特別なひとときをレポートします。

五感をほどく箱根ステイ。佳ら久で味わう上質時間

強羅駅から徒歩3分という好立地に佇む「箱根・強羅 佳ら久」。館内は、和をベースにしながら洋のエッセンスをさりげなく取り入れたデザイン。強羅の石や木といった自然素材をふんだんに使い、装飾はあえて控えめにすることで、素材そのものの美しさと上質感が際立ちます。

エントランスで目を引くのは、週に一度替わる一輪挿し。その季節ならではの花が飾られ、この日は春を感じさせる桜が迎えてくれました。

また、建築にも工夫が施されています。エントランスはあえて窓を設けず、地下を通るような動線にすることで、外の喧騒から自然と気持ちを切り替えられる設計に。そして客室の扉を開けると、一転して目の前に広がる箱根の自然。いったん視界を閉じるからこそ、その開放感がより鮮やかに感じられます。

強羅から望む絶景をひとり占め！うれしい全室・温泉露天風呂付き

「箱根・強羅 佳ら久」の客室は、すべて温泉露天風呂付き。バルコニーに設置されているので、好きなときに、誰にも邪魔されず温泉を楽しむことができます。

目の前に広がるのは、宮ノ下の町並みや雄大な箱根連山、さらに晴れた日には相模湾まで見渡す大パノラマ。温泉に浸かりながら景色を眺めていると、まるで自然の中に溶け込むような贅沢な時間を味わえます。

快適ポイント

ホテルに泊まると、意外とストレスになるのが「照明のスイッチ問題」。初めての宿だと、部屋のあちこちにスイッチがあって、どれを押せば電気が消えるのかわからない……なんてこと、ありませんか？

ここでは、その心配は無用！ 客室の照明や空調を液晶パネルで一括操作できるので、入室してすぐに自分好みの明るさや温度に調整可能なんです。

さらに、客室タイプによっては、室内の二次元コードを読み取ることで、自分のスマートフォンから館内情報の確認や事前精算が可能な部屋も。どちらの仕組みも、滞在をスムーズに過ごせるよう考えられているのが印象的でした。

異なる魅力を放つ、水のテラスと森のテラス

館内には、思わず足を止めたくなるスポットがいくつもあります。そのひとつが「水のテラス」と「森のテラス」。水のテラスでは幻想的な水盤の上を散歩でき、森のテラスからは箱根の山々を一望できます。利用時間はどちらも7:00〜23:00。「箱根・強羅 佳ら久」に訪れた際は、ぜひこの特別な空間でゆったりとしたひとときを過ごしてほしいです。

滞在中に何度も足を運びたくなるゲストラウンジ

大人のリュクス旅を象徴する「ゲストラウンジ 間（あわい）」は、宿泊者だけが利用できる特別な空間。チェックイン後（通常15:00〜）すぐに立ち寄れ、7:00〜11:00、14:00〜20:00のフリーフロータイムにはアルコールやソフトドリンクが揃います。ドリンクだけでなく、フィンガーフードやスイーツも用意されているので、時間を気にせずゆったりと過ごせるのが魅力です。

グラスを手に向かいたいのは、強羅の自然を間近に望む森のテラスのカウンター席。目の前に広がる山々を眺めながらの一杯は、旅先だからこそ味わえる贅沢なひとときです。

ふたつの湯にゆだねて、日常からトリップ

旅のメインともなる“温泉”。用意されているのは、展望露天風呂「蒼海」と、“大文字山”として親しまれる明星ヶ岳を望む「明星」のふたつ。趣の異なる露天風呂を、一泊二日の滞在で両方楽しめるのが魅力です。

とくに印象的なのが「蒼海」。目の前には箱根連山がひろがり、その先には相模湾まで見渡せる開放的な眺めが楽しめます。白い石を使った浴槽に身をゆだねると、青空が湯面に映り込み、まるで空に抱かれているような心地よさを味わえます。

パウダールームは個室仕様。ひとりずつ区切られているため、周囲を気にせず落ち着いて身支度ができるのもポイントです。

このほか、ここ「箱根・強羅 佳ら久」では、貸切風呂も予約可能。なめらかな肌触りが魅力の「シルクの湯」、香り豊かな檜を使った「檜の湯」、そして強羅の岩を用いて自然の息吹を感じられる「岩の湯」と、趣の異なる3種類の貸切風呂を楽しめます。

上品な味わいと、美しい盛りつけに心満たされて

旅の楽しみといえば、やっぱり食事。館内のメインダイニング「六つ喜（むつき）」では、季節ごとの地元食材を生かした和の会席料理をゆったりと楽しめます。ひと皿ずつ異なる調理法や盛りつけには、強羅の自然の美しさが映し出され、味わうたびに心まで満たされるよう。

この日のメインは、金目鯛の昆布塩焼きと、黒毛和牛のあぶり焼き。素材そのものの味を生かした上品な味付けがクセになります。

コースのご飯メニューでは、ふっくらとした鰻に三つ葉が添えられた新米の釜炊きご飯をいただきました。ひと口、口に運ぶたびに、鰻の旨みと新米の甘みがじんわりと広がり、思わず顔がほころびます。

※料理は季節ごとに内容が変わるため、掲載のメニューは取材時の一例となります。

1日の終わりに選びたい、贅沢スパ時間

館内にある「Gora Spa AIOI」では、強羅の大地のエネルギーを感じながら、五行の考えに基づいたトリートメントで心と体を整える、特別なスパ体験を楽しめます。

ウェルカムドリンクとして提供されるのは、90種類以上の野菜や果物、穀物、海藻を使い、奈良の酒蔵で発酵させたオリジナルの酵素ドリンク。沖縄の黒糖も加えられており、原液のままでもやさしい甘さで、驚くほど飲みやすい一杯です。また、強羅の水を使ったペパーミントティーも用意されており、香りを楽しみながら深呼吸すると、これから始まるスパ時間に向けて、心と体が自然と整っていくのを感じられます。

トリートメントの前のカウンセリングでは、「気になる色は？」「今求めている味覚は？」「なりたい状態は？」などの質問に答えるチェックシートを使い、今の気分や体調にぴったり合った香り（オイル）を導き出します。

この日、選んだのはノスタルジックな香りが特徴的な「METAL」。体内に溜まった不要なものを排出し、古い考えや過去を手放して、新しい自分を迎えるオイルです。

カウンセリングの後はいよいよ、オイルトリートメントが始まります。まずは、塩を加えた強羅の温泉水で足をあたためる“足湯”からスタート。その後は膝下のスクラブケアへ。サロンオリジナルのソルトスクラブには、黒糖とはちみつなどの保湿成分が配合されており、乾燥肌のレディでも安心です。

施術の始まりには、セラピストと一緒に深呼吸をして心と体を整えます。香りと温もりに包まれ、時間がゆったりと流れる特別なひととき。まさにここでしか味わえない、最高に癒された時間でした。

旅の朝を彩る、選べる朝食

翌日の楽しみのひとつは、メインダイニング「六つ喜（むつき）」での選べる朝食です。

1人1皿のプレートスタイルで、和食か洋食を選べます。和食はお魚をメインに、地元の食材を生かした優しい味わい。洋食は黒毛和牛のビーフシチューをメインに、焼き立てのパンも一緒に楽しめます。

「箱根・強羅 佳ら久」で過ごした時間は、五感をほどきほぐし、心と体をそっと満たしてくれる特別なひととき。日常に戻っても、その余韻はきっと長く心に残るはずです。大人のリュクス旅の候補として、ぜひ選んでみてはいかがでしょうか。

Information

「箱根・強羅 佳ら久」

所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-8

アクセス：強羅駅から徒歩3分 箱根湯本駅から車で20分

公式サイトはこちらから