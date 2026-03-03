1.眠っている猫を起こす

猫カフェでは、眠っている猫を無理に起こさないことが大前提です。

猫は一日の大半を睡眠にあてるため、特に日中は休息の時間になりやすい傾向があります。

かわいい寝顔を写真に撮りたくなる気持ちは自然ですが、体をつついたり、大きな声で呼びかけたりする行為は強いストレスにつながります。

驚いて逃げたり、思わず手が出てしまうこともあるでしょう。猫の生活リズムを尊重する姿勢が、心地よい空間づくりの第一歩です。

2.抱っこや過度なスキンシップを求める

猫が自分から膝に乗ってくれることはありますが、こちらの都合で抱き上げるのは避けたい行動です。

猫は縄張り意識が強く、慣れない人に体を拘束されると不安を感じます。とくに初対面の猫に長時間触れ続けるのは負担が大きいものです。

しっぽを強く振る、耳を伏せる、体を固くするなどのサインが見られたら、そっと手を引く配慮が求められます。触れ合いは「猫が望んだ分だけ」にしましょう。

3.無断でおやつを与える

持ち込みのおやつを勝手に与える行為は、健康面でのリスクが高いものです。

猫には年齢や体質ごとに適した食事管理が必要で、アレルギーや持病を抱える子もいます。

お店では栄養バランスや量を計算して管理しています。許可なく与えると体調を崩す原因になりかねません。スタッフが用意した専用おやつを、決められた方法で与えることが安心につながります。

4.写真撮影でフラッシュを使う

記念に写真を残したい気持ちはよく分かります。けれども、フラッシュ撮影は猫の目に強い刺激を与えます。

猫の瞳は暗い場所でも見えるよう光を取り込みやすい構造です。その分、強い光には敏感。突然の閃光は人が真っ暗な部屋で強いライトを当てられるのと同じ感覚でしょう。

驚いて走り出せば、ほかの猫や来店者にも影響が及びます。撮影は自然光や店内の照明を活かし、静かに行うのがマナーです。

まとめ

猫カフェを心から楽しむコツは、「自分がどうしたいか」よりも「猫がどう感じるか」を想像することです。

「眠りを邪魔しない」「無理に触らない」「食べ物を勝手に与えない」「強い光を向けない」どれも少し意識するだけで守れる大切なマナーばかり。

かわいさに夢中になる気持ちは自然ですが、思いやりがあってこそ本当の癒やし時間になります。

猫にとって安心できる存在でいることが、結果的にいちばん幸せな思い出につながるのではないでしょうか。