コットンきょんの美人妻「パパによるヘアカット」生後4ヶ月の息子の姿公開 思わぬ仕上がりに「成人男性すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/03】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが3月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のヘアカットの様子を公開した。
また、まつきの膝の上で頭を左右に動かす息子の髪をすきバサミで素早く切る様子を撮影した動画も載せ、「すごい量やったから すっきりしたねぇ」とつづっている。
【写真】29歳美女タレント「成人男性すぎる」芸人夫がヘアカットした息子の姿
◆まつきりな、息子のヘアカットの様子披露
まつきは「生後4ヶ月、髪の量多過ぎて ついにパパによるヘアカット」と添え、息子の写真を投稿。前髪を横に流して額を出した息子の姿を披露し、「なんか、うん 顔隠したら成人男性すぎる」と思わぬ仕上がりにタジタジな様子を記している。
◆まつきりなの投稿に「めっちゃ可愛い」の声
この投稿に、ファンからは「パパがカットしてあげるの愛が詰まってる」「髪切るの上手い」「動いてて難しそう」「めっちゃ可愛い」などの声が上がっている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
