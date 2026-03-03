マクドナルド、新作スイーツ「いちごショートケーキパイ」登場 甘酸っぱいちごフィリング×サクふわ・とろ〜り食感
【モデルプレス＝2026/03/03】マクドナルドは、春の風物詩としてお馴染みの「てりたまファミリー」のスイーツとして、新商品「いちごショートケーキパイ」を、3月11日より期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売する。
【写真】マック“甘酢っぱいちごフィリング×サクふわ・とろ〜り”の新作パイ
今年で初登場から30周年を迎える「てりたまバーガー（R）」をはじめとする「てりたまファミリー」は、春の定番商品。そんな「てりたまファミリー」に、春の気分をさらに高める新作のスイーツパイ「いちごショートケーキパイ」が登場する。いちごのショートケーキをイメージした期間限定のパイは、じゅわっと広がる甘酸っぱいいちごフィリング、とろ〜りなめらかでやさしい甘さのミルククリーム、ふわっとしたケーキ生地の3層のおいしさをサクサクのパイで包んだ、食感も楽しめる一品だ。
何気ない日常の中で、まるでお祝いの日のようにちょっと特別な気分になれる「いちごショートケーキパイ」は、30周年を迎えた「てりたま」もお祝いするかのようなこだわりの一品。3月4日から発売する「てりたまバーガー」や「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」などと、一緒に楽しむのっはもちろん、ピンクの色味も華やかな「いちごショートケーキパイ」は、今年新登場する「マックフィズ（R）／マックフロート（R） とちおとめ白桃」（それぞれとちおとめ果汁、もも果汁あわせて1%使用）と一緒に並べることで、まるで桜が咲いているかのようなピンク一色で、見た目にも“特別な春”を感じられる。
TVCMではてりたま第1弾に続き、宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）と青木柚が登場する「いちごショートケーキパイ」篇が3月10日より放映開始。今回も80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」に乗せ、マクドナルド店内のカウンターで“いちごショートケーキ”を探す宮崎と、そんな先輩に「ここマックですよ？」と不思議がる後輩役の青木の掛け合いが魅力のストーリーとなっている。（modelpress編集部）
・いちごショートケーキパイ
いちごのショートケーキをイメージした新作のスイーツパイ。ふわっとしたケーキ生地に、なめらかな口あたりのミルククリームと果肉入りのいちごフィリングを合わせ、サクサクのパイ生地で包んだ。じゅわっと広がるいちごの甘酸っぱい味わいとミルククリームのやさしい甘さ、ふわっとしたケーキ生地の3層のおいしさと多彩な食感を楽しめる。日常をまるでお祝いの日のように彩る、春らしい華やかな期間限定のパイとなっている。
・マックフィズ（R） とちおとめ白桃
もものジューシーな甘みと、とちおとめの芳醇な香りが広がるフルーティーな炭酸ドリンク。春をイメージしたピンク色の見た目も華やかな一品。
・マックフロート（R） とちおとめ白桃
もものジューシーな甘みと、とちおとめの芳醇な香りが広がるフルーティーな炭酸ドリンクに、コクがあり、なめらかなソフトクリームをトッピングしたデザートドリンク。
【Not Sponsored 記事】
