オリックスとの強化試合前、フィールドシートの少年に即席サイン会

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が2日、京セラドームで行われるオリックスとの強化試合の試合前に見せた“神対応”が、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。フィールドシートの少年に歩み寄り、直接サインをプレゼントする姿に「前世でどんな徳を積んだんだ？」と羨望の眼差しが集まっている。

大谷は試合前のグラウンドに姿を現すと、スタンドからは大歓声が湧き起こった。外野エリアで約80メートルの遠投をこなすなど入念に調整を行った後、左翼のファウルゾーンへと向かった。

そこで待っていたフィールドシートの子どもに対し、大谷は歩み寄って即席のサイン会を開催した。バンテリンドームでの中日戦でもスタンドへのボール投げ入れを行っていたが、この日も試合前からファンを大いに喜ばせた。

世界的なスーパースターからの思いがけないプレゼントに、周囲のファンも釘付けとなった。SNS上でもこの突然のサプライズに大興奮の様子で、「前世でどんな徳を積んだんだ？」「今の大谷翔平から直接サイン貰えるの羨ましすぎる！」といったコメントが相次いだ。

さらに、試合前の貴重な時間を割いてファンサービスを行う大谷の姿勢に対し、「優しすぎる」「大谷選手、ほんとに素敵すぎる……！」と人間性を称賛する声も多く寄せられていた。プレーだけでなく、グラウンド内外での一つひとつの振る舞いが、多くのファンを魅了してやまないようだ。（Full-Count編集部）