ドルチェ＆ガッバーナ 2026-27年秋冬ウィメンズコレクション──「IDENTITY」という揺るぎない宣言
2026年2月28日（現地時間）、ドルチェ＆ガッバーナは2026-27年秋冬ウィメンズコレクションを発表しました。今季のテーマは「IDENTITY（アイデンティティ）」です。
ブランドが掲げたのは、「アイデンティティこそが究極のラグジュアリーである」という明確なメッセージ。それは過去への郷愁ではなく、“今”という時代を生きる姿勢そのものを示す宣言でもあります。
コレクションを貫くのは、ドルチェ＆ガッバーナが長年培ってきた価値観です。シチリアに根差した情緒、ブラックが象徴する力強さ、レースが宿す親密さ、そして構築的なテーラリングが示す威厳。それぞれの要素がブランドの独自の言語として再構築され、現代における女性像を提示しました。
女性性と男性性は対立するものではなく、絶えず呼応し合う存在として表現されます。身体は隠すものではなく、肯定し、讃えるもの。官能、献身、グラマー、そしてクラフツマンシップが融合した美学は、ひと目でそれとわかる強度を持っています。
ドルチェ＆ガッバーナにおける「アイデンティティ」とは、他者に規定されるものではなく、自らの美学に忠実であり続けること。その姿勢こそが、ブランドが提示するラグジュアリーの本質であることを、本コレクションは改めて示しました。
会場には、ジャパンアンバサダーの岩本照さんをはじめ、マドンナ、ATEEZのサン、イ・ソンギョンらが来場。華やかなフロントローもまた、ブランドの現在地を象徴する光景となりました。
75ルックに及ぶランウェイとフィナーレまでを通して示されたのは、トレンドではなく、揺るぎない自画像。ドルチェ＆ガッバーナは、2026-27年秋冬シーズンにおいても、そのアイデンティティを鮮明に刻み続けています。
