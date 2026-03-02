「child rearing」の意味は？「rearing」が意外と難しい…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「child rearing」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「子育て」でした！
「child rearing」は、「子育て」を表す表現です。
専門分野の文献や資料、論文などで使われる少し硬めの表現で、あまり日常会話では使われない文語表現ですよ。
「‘Ikumen’ are fathers who play an active role in child rearing.」
（イクメンとは育児に積極的に関わる父親のことです）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
