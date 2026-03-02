2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。

本当に有効な「管理職の条件」

チームで役割を果たそうと思うと、「個人を犠牲にしなければならない」と思われがちです。

ですが、違和感を起点にすれば、自分や相手が大切にしていることをないがしろにしなくても、「チームとしては、本当はこうしてほしいんだよね」と組織の微調整をすることはできます。

私はそうやって気づきをもとに調整できることを、管理職に昇進させるときの要件にするべきだとすら思っています。

相手を観察し、予測して、どこまで相手に響くメッセージを出せるかを探求しつづけられる人こそ、組織を動かすリーダーではないでしょうか。

脆い組織にしないためのコツ

どんなにベストな布陣でメンバーを揃えたと思っても、採用や異動などでメンバーが替わることもあり得ます。

そうなったとき、もう一度メンバーの類型をマッピングし直して、自分の振る舞いを調整していってほしいのです。

「自走する組織をつくる！」などといったスローガンを声高に叫ぶだけでは、変化に対応できない、脆い組織になるだけです。

それより、今いるメンバーをよく見てください。

今のチームを観察し、自分とメンバーを知ることで、仕事を進めていくうえで足りない機能をあぶり出す。

そのうえで、どんな言い方をすれば改善をうながすことができるか、つねに考えつづけましょう。

クライアントからのうれしいメール

私のクライアントには、研修で一度会っただけの方であっても、「いつでもメールしてください」とお伝えしています。なので、数年単位の長いお付き合いになることもよくあるのですが、ポンっと、

「勅使川原さん、お久しぶりです。実は今、こんな部下がいて困ってるんです」

というメールをいただくと、とてもうれしくなります。

なぜなら、考えつづけているからこそ、「困っている」という表現が出てくるから。

考えない人は、困る手前でジャッジをしてしまいます。「こいつは使えない」「能力がないやつだ」と、排除する方向へ向かってしまうのです。

困るというのは、決めつけの対極にあるもの。どうにかしようともがくからこそ、出てくる表現です。

こんなふうに、一度やったら終わりではなく、何度でも調整しようという心持ちでいることが、組織を動かすコツです。

組織は永遠の未完。この意識をどうか忘れず、向き合いつづけていきましょう。