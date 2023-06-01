三笘薫は決定機逸も、決勝ゴールを演出！ ブライトンがノッティンガム・フォレストを２−１撃破、プレミア２連勝
現地３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、三笘薫を擁するブライトンがホームでノッティンガム・フォレストと対戦した。
前節、リーグ戦７試合ぶりの白星を掴んだブライトンは、開始３分にチャンスを迎える。左サイドハーフで先発した三笘がペナルティエリア手前の左でルーズボールに反応。右足のダイレクトシュートを狙うも、GKセルスにキャッチされる。それでもその３分後に先制に成功する。ディエゴ・ゴメスが鋭いボレーシュートをゴール左隅に突き刺した。
しかし13分に同点弾を献上。ギブス＝ホワイトにボックス手前中央からの強烈なミドルシュートでネットを揺らされた。
その２分後にすぐさま勝ち越す。左サイドからの三笘のクロスをヒンシェルウッドが頭で折り返し、最後はウェルベックが右足で決めた。さらに18分、敵陣ボックス手前の中央でパスを受けた三笘がウェルベックとのワンツーでゴール前に侵入。相手GKと１対１になる決定機を迎えるも、フォレスト守護神に防がれた。
ゲームの主導権を握るホームチーム。37分には右からのクロスに飛び込んだヒンシェルウッドがダイビングヘッドを放ったが、GKセルスに阻まれた。このまま２−１で前半を終える。
後半に入って49分、三笘が左サイドから中に持ち込んだ右足でシュート。しかし惜しくもゴール左に外れる。
その後は膠着状態が続いたなか、85分にはピンチを迎える。三笘のファウルで与えたFKからアウォニィにヘディングシュートを浴びる。しかしシュートはゴール左に外れた。
このまま試合は２−１で終了し、勝利したブライトンはプレミア２連勝を飾った。次節は３日にホームでアーセナルと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ブライトン三笘薫が決勝ゴールを演出！
