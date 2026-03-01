今と先の季節をつなぐ「MIU MIUのバッグやシューズ」クラシックなのに軽やかに使える「ちょうどいいデザイン」







古風なムードがトレンドの今シーズン。てっとり早く、そして洗練さもそこなわずにとり入れるには？ いつものコーデに小さく足すだけで仕上がりのかじを切ってくれる“飾れるクラシック感”で、すぎないなつかしさを堪能して。







使い勝手と見栄えのよさを両立させた「旬なベーシック」

世界で活躍するセレブやファッション業界で働く感度の高いプロたちからもラブコールが殺到。愛らしさと親しみやすさが同居したヴィンテージ感が人気のMIU MIUから、かごバッグ風のデザインや麻素材など少し先の季節を感じさせる小物たちをピックアップ。



今はほどよい抜け感として、もう少し暖かくなったら軽装にほどよいボリュームを補う存在として。シーズンをまたいだ活躍を期待。







「ジュートソールで軽やかに」

ダブルリボンとタンのロゴが象徴的なスニーカー。今季はコ ットンのアッパーと麻の異素材MIXで登場。インソールはレザーで、強度と品のよさを担保。 「ジムナジウム」キャンバススニーカー（1） ／MIU MIU（ミュウミ ュウ クライアントサービス）







「道具箱から着想を得た、両手があくアクティブな新作ショルダー」

「AT WORK」という今シーズンのテーマを体現したデザイン。両サイドや裏側にもある豊富なポケットや、長さ調整できる太めベルトには金具を配し、収納力も抜群。 「ユーティリティ」ナ ッパレザーショルダーバッグ（15×31×10）／MIU MIU（ミュウミ ュウ クライアントサービス）







