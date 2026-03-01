FIA WEC世界タイトル連覇を目指すフェラーリが499Pの2026年リバリーを発表
フェラーリはFIA世界耐久選手権2026年シーズンの正式な始動にあたり、ハイパーカー499Pの新リバリーを公開した。発表はモデナのムゼオ・エンツォ・フェラーリで行われ、イベントは一般にも公開。会場にはティフォシが詰めかけ、フェラーリCEOベネデット・ヴィーニャ、マーケティング＆コマーシャル最高責任者エンリコ・ガリエラ、製品開発最高責任者ジャンマリア・フルジェンツィ、耐久レースおよびコルセ・クリエンティ・グローバル責任者アントネッロ・コレッタ、耐久レースカー責任者フェルディナンド・カンニッツォに加え、499Pの50号車・51号車のドライバーが登壇した。
【画像】フェラーリが発表した499Pの2026年WEC参戦マシンのリバリー（写真9点）
2025年シーズンは、マニュファクチャラーズとドライバーの両世界タイトルを獲得。フェラーリにとって忘れがたい一年となり、耐久レース最高峰クラスにおける世界タイトルを53年ぶりにマラネッロへ持ち帰った。フェラーリAFコルセは連覇を目指し、新たな挑戦へと踏み出す。
新リバリーにはFIA世界耐久選手権の月桂冠が描かれる。左右のフロントフェンダー、跳ね馬のシールドの下にはっきりと配され、感動を呼び起こす象徴であると同時に、最高のパフォーマンスを目指すチームにとってさらなるモチベーションの源泉となる。51号車は2025年にドライバーズタイトルを獲得したため、ドアフィンにもFIAドライバーズタイトルの月桂冠が描かれる。
クルーは4年連続で同一メンバー。50号車はアントニオ・フォコ、ミゲル・モリーナ、ニクラス・ニールセン。51号車はアレッサンドロ・ピエール・グイディ、ジェームズ・カラード、アントニオ・ジョヴィナッツィが担当する。
2026年仕様のデザインは進化を遂げながらも、ヘリテージに忠実であり続ける。1973年まで耐久レースを席巻した312Pへのオマージュは継承される。フェラーリはその1973年を最後に総合優勝争いから離れ、2023年に歴史的復帰を果たした。
499Pのスタイリングはフェラーリ・スタイリング・センターが担当。ボディの大半を占める「ロッソ・スクーデリア」は、これまでのマット仕上げから新バージョンのグロス仕上げへ変更された。このカラーと仕上げは、F1世界選手権を戦うスクーデリア・フェラーリのHP SF-26とまったく同じ仕様である。ひと目で分かる赤は、1947年にエンツォ・フェラーリが創業して以来、レースヘリテージを象徴してきた色だ。組み合わせられるのは「ジャッロ・モデナ」。ボディワークのラインを描き出し、とりわけ2026年仕様ではコックピットのフォルムを際立たせる。
2026年仕様で目立つ変更点は、イエローの斜線が形作る矢の向きである。2023年のデビュー以来、このデザイン要素は499Pの特徴となってきた。従来は進行方向を指していたが、2026年はリアウイングを指す方向へ反転。フェラーリ・スタイリング・センターは、マシンの中心を占める構造的要素であり、デザイン上も極めて象徴的な存在であるコックピットの重要性を強調するため、この選択を行ったという。
技術的には2026年マシンに大きな変更はない。499Pのレースデビュー以来、大幅アップデートは2024年7月サンパウロ・ラウンドでの1回のみ。ただしウィンターブレイク中、フェラーリは研究とデータ分析を進め、マシンの挙動とチーム運営の洗練、シミュレーターと実走の相関性向上に徹底的に取り組んだ。
パワートレインは、ミッドリア搭載のツインターボV6内燃エンジンと電動ユニット、フロントアクスルのERS（エネルギー回生システム）を組み合わせたハイブリッド構成。内燃エンジンは499P専用特性を持ちながらも、ロードカーに用いられるマラネッロの6気筒ファミリーから派生。レーシングカーとプロダクションモデル間の技術移転を示す存在である。
