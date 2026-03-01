ノンストップ特急「スーパーたてやま」“爆誕”

富山地方鉄道が2026年3月14日に実施するダイヤ改正の目玉として、北陸新幹線が停車する富山駅に隣接した電鉄富山駅と、世界レベルの山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」の玄関口である立山駅（立山町）をノンストップで結ぶ「スーパーたてやま」を設定します。

種別は新設の「快特」となり、途中に停車駅がある特急よりもスピーディーなのを印象づけます。実際の運行はアルペンルートの営業期間に合わせて4月15日から11月30日まで、平日、休日ともに1日1本走らせます。

電鉄富山を5時10分に出発し、立山到着は6時00分、所要時間は約50分となります。この時間帯に前年同期（25年4月15日―11月30日）に走っていた特急は途中で寺田、五百石、岩峅寺（いわくらじ、いずれも立山町）、有峰口（富山市）の4駅に停車し、1時間弱かかっていました。

鉄道線と軌道線（路面電車）を合わせた総延長が108.4kmに達する富山地鉄は、鉄道王国・富山の屋台骨を支えています。総延長が93.2kmの鉄道線（富山港線を含まず）には、電鉄富山―宇奈月温泉（黒部市）の本線（53.3km）、本線の寺田から分岐して立山と結ぶ立山線（24.2km）、本線の稲荷町（富山市）と立山線の岩峅寺をつなぐ不二越・上滝線（15.7km）があります。

富山地鉄は2024年度の決算で本業の損益を示す営業損益が約4億2500万円の赤字となり、6年連続の赤字を記録しました。うち約8億4000万円の営業赤字を計上した鉄道事業が全体の足を引っ張っており、2026年11月末で本線と立山線の一部区間の廃止を検討すると表明しました。しかし、富山県と沿線自治体が支援を表明したため、26年度中は全線を存続させることを決めています。

今回は利便性を高めることで業績改善を目指すダイヤ改正ですが、富山地鉄が誇る「アノ」異色特急の行方はどうなるのでしょうか。筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）が富山地鉄に取材すると、注目点は「スーパーたてやま」にとどまらないことが分かりました。

「もう少し延長してもらえると…」が実現！

筆者がダイヤ改正で最も高く評価した点は、本線の特急の利便性向上でした。というのも、自分の乗車体験に基づいて「乗りものニュース」に執筆した記事「日本有数の『私鉄王国』揺らぐ 『富山地方鉄道』一部廃止案 乗ってわかった“ボトルネック”と代替ルート」（2025年7月9日）で提案したことが、2026年3月14日のダイヤ改正後に実現するからです。



「あいの風とやま鉄道」の魚津駅と隣接する富山地鉄本線の新魚津駅（大塚圭一郎撮影）



筆者は、「本線だけを通る特急の運行区間が電鉄黒部―宇奈月温泉間にとどまり、使い勝手があまり良くない」「途中の新黒部と隣接する北陸新幹線の黒部宇奈月温泉での乗り換え利用に主眼を置いているため」だと指摘した上で、「特急を新魚津（魚津市）まで運転すればいいのに」と記していました。

黒部宇奈月温泉に止まる新幹線は一部列車を除く「はくたか」だけで、宇奈月温泉へ向かう旅行者の需要を十分に満たせていません。速達タイプの新幹線「かがやき」で富山に入ったり、富山市に宿泊したりする旅行者のためにも、富山地鉄の特急運行区間を新魚津―宇奈月温泉間に延長すれば、新魚津に隣接する魚津で「あいの風とやま鉄道」と乗り継いで移動しやすくなる――と提案していました。

この提案通りになり、現在は電鉄黒部―宇奈月温泉間を結んでいる特急列車が、ダイヤ改正後は運行区間を延ばして新魚津―宇奈月温泉間をつなぎます。本数も増やし、平日が上下2本増の上下6本、休日が下り1本増の上下8本となります。

異色特急の行方は？

もう一つのポイントは、「アルペン特急」の継続です。



「アルペン特急」として富山地鉄本線を走る旧京阪電気鉄道初代3000系の10030形（大塚圭一郎撮影）



富山地鉄は立山黒部アルペンルートの営業期間中、沿線の代表的な景勝地となっている宇奈月温泉・黒部峡谷と、立山黒部アルペンルートを直結する「アルペン特急」を休日の午前中に1本だけ走らせてきました。宇奈月温泉から立山までの67.7kmを県都の富山に立ち寄らず、途中の寺田と岩峅寺で2度もスイッチバックするという異色の特急です。前年同期は1時間41分で結んでいました。

そこで富山地鉄に質問したところ、「2026年4月15日―11月30日の期間の休日にも、アルペン特急を走らせます」との回答でした。9時15分に宇奈月温泉を出て、11時6分に立山に到着します。

「スーパーたてやま」の登場、本線の特急の運行区間延長と本数増加、「アルペン特急」の継続と力を入れていく特急列車ですが、収益改善に向けて特急料金を4月1日から値上げします。電鉄富山―立山間、宇奈月温泉から立山はともに大人600円、子ども300円となり、現在よりそれぞれ200円、100円上がります。

「スーパーたてやま」を含めた特急は引き続き自由席となり、「運行する車両は列車によって異なります」（富山地鉄）ということです。看板となる特急列車の強化を利用者数の回復につなげられるかどうか、富山地鉄のダイヤ改正の効果が問われます。