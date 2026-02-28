人気スタイリストに聞いた「シンプルな服に合う」差がつくシンプルな服を選ぶ方法









自身の私服にも通ずる「着心地も見た目も疲れない」シンプルなスタイリングで人気のスタイリスト・樋口かほりさん。そんな彼女が今季注目する服、そしてシンプルでもオシャレに見えるスタイリングのテクニックを総取材。







（スタイリスト・樋口かほりさん）

GISELeスタイリスト。大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム選びの提案と肩の力を抜いて着られる、シンプルカジュアルなスタイリングは毎号多くの反響が。







注目は「黒以外のレザー」

「レザーは黒以外に、白やブラウンにも注目。レザーはカジュアルではなく、コンサバ寄りのキレイめシンプルな服で、柔らかく着心地のいい質感を選ぶのがマストです」（樋口さん）







「トーンを合わせて」白に挑戦

3つの質感でメリハリをつけてALL白の緊張感をセーブ

「一見派手に感じる白のレザーも、ワントーンでまとめて「色を埋もれさせる」とぐっと身近な存在に。真っ白ではない色みやゆるい形で、レザー自体も脱力感があるほうが、さらにとり入れやすくなるはず。シャツやウールなど素材を変えると、白一色でもコンサバになりすぎない」（樋口さん）



スエットパンツのような、ゴムウエスト＆裏起毛のラクなはき心地がポイント。ゆるやかなカーブシルエットだから、ロングコートやビッグシャツを重ねてもすっきり。







「効かせる場所」を変える

ヌーディな配色に必要な重みをレザーキャップで小さくカバー



「メイクがナチュラルな人はとくに、顔まわりに強い素材が入ることで計算されたバランスに。たとえばカジュアルダウンするイメージが強いキャップも、締めるものとして役割が変化」（樋口さん）



ベージュ系の穏やかな配色は、レザーの帽子でキレを出すことで、顔の印象までぼやけずに済む。つばが長すぎないことで個性を緩和でき、キレイめな服にもなじみやすい。







(合わせやすいから長く使える)

