ミニバンとセダンの“いいとこ取り”という発想

クルマの歴史を振り返ってみると、当時は注目を集めながらも、時代の流れのなかで姿を消していったモデルがいくつも存在します。

そのひとつが、トヨタがかつて販売していた「ナディア」です。現在ではあまり名前を耳にする機会はありませんが、その成り立ちや特徴をあらためて見ていくと、当時の市場ニーズに応えようとした意欲的な一台であったことがわかります。

【画像】超いいじゃん！ これがトヨタの「画期的トールワゴン」です

ナディアは1998年から2003年まで販売されたトールワゴンです。ベースとなったのはトヨタが当時展開していたコンパクトミニバン「イプサム」で、そこから派生するかたちで開発されました。

しかし単なる派生車種ではなく、ミニバンとセダンの中間的なポジションを狙ったモデルとして企画されたのが特徴です。

3列シートは採用せず、2列シート5人乗りとすることで、ファミリーカーとしての実用性を確保しながらも、より乗用車に近いスタイルを目指していました。

ボディサイズは全長4425mm×全幅1695mm×全高1625mm、ホイールベースは2735mmです。

コンパクトすぎず大きすぎない絶妙なサイズ感で、都市部での取り回しに配慮しながら、ゆとりある室内空間を実現していました。ミニバン由来の設計により、開放感のあるキャビンも大きな魅力となっていました。

エクステリアは、ミニバンの実用性をベースにしながらも、セダンのようなスマートさを意識したデザインが与えられています。

リアウインドウを傾斜させたフォルムにより、箱型の印象をやわらげ、伸びやかなシルエットを実現。

サイドビューではフェンダーから後方に上昇するキャラクターラインや、フードからルーフスポイラーへと流れるラインが、重心の高さを感じさせにくい工夫が施されていました。

ボディカラーは全14色を設定。選択肢が豊富に用意され、ユーザーの好みに合わせたコーディネートが可能でした。

インテリアで特徴的なのが、インパネ中央にメーターを配置するセンターメーター方式です。

左右対称のシンメトリーなデザインを採用し、当時としては先進的な印象を与えていました。

また、幾何学模様を取り入れたシート表皮など、モダンな雰囲気を意識したデザインも採用。広い室内空間と相まって、開放感と個性を両立したインテリアとなっていました。

シートアレンジの自由度もナディアの魅力です。フロントシートを回転させて後席と向かい合わせにすることができ、車内でのコミュニケーションが取りやすい設計となっていました。

さらにシートを倒せばフルフラットに近い状態を作ることが可能で、荷物の積載や仮眠にも対応できます。レジャー用途にも適した実用性を備えていました。

エンジンは2リッター直列4気筒を搭載。「3S-FE」型（最高出力135馬力／6000rpm、最大トルク181Nm／4400rpm）と、「3S-FSE」型D-4直噴エンジン（最高出力145馬力／6000rpm、最大トルク196Nm／4400rpm）の2種類を用意。用途や好みに応じて選択できました。

安全装備としてはABS（アンチロック・ブレーキシステム）を標準装備し、当時としては安心感のある仕様でした。

発売当初の価格は消費税抜きで177万7000円から221万7000円。その後のマイナーチェンジ後の最終モデルでは213万8000円から246万8000円となり、装備の充実などを背景に価格帯は上昇しています。

ナディアは、ミニバン全盛期のなかで新しい選択肢を提示しようとしたモデルでした。3列シートを必要としない層に向け、広い室内と乗用車らしいデザインを両立させた点は、時代を先取りした試みだったといえます。

現在ではその名を耳にする機会は少なくなりましたが、当時の市場ニーズに応えようとした挑戦的な一台として、確かな存在感を残したモデルでした。