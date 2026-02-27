「ポケモン」新作「ポケモン風波」新御三家お披露目！ 「ハブロウ」「ポムケン」「ミオリー」番組では鳴き声なども確認
【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始【【公式】『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』1st Trailer】 【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウィンド/ウェーブ」に登場する初期ポケモン3匹を発表した。
公開されたのは、新たな初期ポケモンの「ハブロウ」「ポムケン」「ミオリー」の3匹。番組ではそれぞれの鳴き声や動きなども確認できる。
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。