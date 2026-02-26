「猫拾って7日目どう接していいかわからない犬」



【写真】もう、こんなに仲良くなりましたよ

こんなポストをされたのはボーダーコリーしずく（@HTMSLIFE）さん。



投稿された動画には、保護されて7日目を迎えた猫ちゃんと、そっと距離を測りながら様子をうかがう犬さんの姿が映っています。猫ちゃんを手のひらに乗せる飼い主さんの横で、どう接していいのか分からず戸惑うような表情を見せる犬さんの様子が印象的です。



「可愛すぎて何回も見てしまった」

「優しさが表情に出ている」

「お互い様子見してる感じがたまらない」

「最終的に仲良しになりそうで安心した」

投稿には、さまざまな声が寄せられました。



犬さんは、ボーダーコリーのしずくちゃんといい、2歳の女の子です。家ではとてもおとなしく言うことをちゃんと聞くお利口さんだといいます。外では天真爛漫で元気すぎるくらい元気でドッグランが大好き、人間と犬も大好きだそうです。ポストをされたボーダーコリーしずくさんにお話を伺いました。



ーー猫ちゃんを迎え入れた経緯について教えてください。



「パパがしずくのお散歩中に拾ってきました。1週間は犬と接触させないでくださいと獣医さんに言われたので、拾って7日目が初めての触れ合いです」



ーー猫ちゃんを迎えてから、しずくちゃんの様子に変化はありましたか？



「とくに変化はありませんがよく一緒に遊んでいます」



ーー動画では、しずくちゃんが猫ちゃんにどう接していいのか迷っているように見えます。



「私もしずくと猫のバロンの初めての接触でドキドキしました。しずくは噛まないコなので噛む心配はしていませんでした。私達がバロンを大切に扱っていたのを見てしずくも察したと思います。乱暴にしたらダメだと」



ーーバロンくんは、しずくちゃんの存在をどう受け止めているように見えますか？



「バロンは最初しずくによく威嚇していましたが、しずくが優しいのがわかって現在はとても仲良しです。よくくっついて一緒に寝ています」



ーー「少しずつ距離が縮まってきた」と感じたときはありましたか？



「7日間は接触させておらず、バロンをケージに入れていましたが、しずくはケージ越しからよくバロンを見ていました」



ボーダーコリーしずくさんは「とても可愛い2匹です。犬と猫を一緒に飼うのは初めてでしたが毎日癒されています。癒されたい方はフォローよろしくお願いいたします」と話してくれました。



お互いを思いやる飼い主さんの姿勢をしっかり感じ取り、少しずつ距離を縮めていったしずくちゃんとバロンくん。初めての共同生活とは思えないほど穏やかで優しい関係性に、多くの人が心を癒されたのではないでしょうか。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）