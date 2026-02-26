桑田佳祐が本日2026年2月26日(木)に70歳・古希を迎え、“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という言葉とともに新アーティスト写真とティザー映像を公開。ソロとしての本格稼働をアナウンスした。

まずはソロとして約3年半ぶりの新曲「人誑し / ひとたらし」のリリースが決定。ソロ18作目、2017年以来約10年ぶりのCDシングルとして6月24日(水)に発売され、それに先駆けて4月3日(金)から楽曲が各ダウンロード＆ストリーミングサービスにて先行配信リリースされる。

CDシングルの収録内容や完全生産限定盤の特典については後日発表となるが、本日公開されたティザー映像では、高揚感を煽るビートの上で、かつてのグループサウンズをも彷彿とさせるマイナー・キーのギターリフが躍動する表題曲のイントロを聴くことができる。

そして、桑田佳祐ソロとして2022年末以来3年半ぶりに全国ツアーを開催することが発表された。7月の石川県産業展示館4号館から始まり、9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで全国10箇所22公演をめぐる真夏のアリーナツアーだ。10箇所中5箇所(熊本、三重、神戸、Kアリーナ、TOYOTA ARENA)がソロとしてもバンドとしても初めて訪れる会場になる。

チケットに関しては4月10日(金)からサザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」会員の方を対象としたチケット受付が開始となるほか、「人誑し / ひとたらし」CDシングル早期予約者限定購入特典として配布されるスペシャル・シリアルコードをお持ちの方を対象としたチケット受付も4月24日(金)より実施される。詳細は特設ページにてご確認を。

そしてさらに、現在、桑田佳祐が生み出してきた楽曲の歌詞を味わう“歌詞集”を編纂中であることも発表された。今夏に講談社から発刊される予定。詳細は後日発表される。

◆ ◆ ◆

■桑田佳祐コメント（公式サイトより一部抜粋）

2026年2月26日、私、桑田佳祐は古希を迎えました。

長きにわたり支えてくださった皆様のおかげで、この歳になっても、音楽活動を続けられる喜び、そして幸せをしかと噛み締めております。

皆様には心より感謝申し上げます。

〜

今や「人生100年時代」と言われます。

（この辺で心を入れ替えて・・・なんてワケには参りませんが）

国内外を問わず諸先輩方の活躍には勇気づけられる日々であり、

一昔前の70代とは感覚もだいぶ変わってきたのではないかなと感じています。

まさに“NEW 70’S”。新たな70歳代のスタートであります。

「もう」とか「まだまだ」ではありません。むしろ、「ここから」が始まりだと思う次第であります。

手始めに心血を注いで、新曲を制作させていただきました。

夏には全国行脚もさせていただきます。

さあさあ皆様、ご一緒に人生を謳歌しようではありませんか!!

120歳まであと50年!!

もう一度人生のスタート・ラインに立って、女も男もコキまくろうではありませんか!!

◆ ◆ ◆

■18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日(水)発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 ■完全生産限定盤

CD + Special Goods / VIZL-3300 / ￥2,750（税込）

詳細後日発表 ■通常盤

CD / VICL-38700 / ￥1,430（税込） ■アナログ盤 (7月8日[水]発売)

LP / VIJL-61900 / ￥2,750（税込） ★全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」をプレゼントいたします！

「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。詳細は特設サイトをご確認ください(https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode)。

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。

■＜桑田佳祐 LIVE TOUR 2026＞ ※正式タイトル後日発表

2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ※チケットのお申し込みに関する詳細は、受付期間開始時にお知らせいたします。その他の詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live