＜速報＞先週V争いの岩井千怜がティオフ 2オン2パットでパー発進
＜HSBC女子世界選手権 初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、ポイントランキング上位者が出場できる春のアジアンシリーズ第2戦が進行中。日本勢は10人が出場している。
【写真】シャットフェースで振り抜く！ 岩井千怜の最新スイング
先週の「ホンダLPGAタイランド」で単独2位に入った岩井千怜が、日本時間午前11時10分に1番からティオフ。2オン2パットのパーで滑り出した。山下美夢有、勝みなみ、古江彩佳、岩井明愛、竹田麗央、馬場咲希はイーブンパー・15位タイ。西郷真央と笹生優花は1オーバー・44位タイ、吉田優利は2オーバー・61位タイにつけている。世界ランキング1位で2連勝を狙うジーノ・ティティクル（タイ）は、昨年覇者のリディア・コ（ニュージーランド）、世界3位のチャーリー・ハル（イングランド）と同組。現在、スタートホールの1番パー4をプレーしている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞第1ラウンドのリーダーボード
岩井千怜 プロフィール＆成績
最新！ 米女子賞金ランキング
