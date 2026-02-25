Travis Japan川島如恵留、“IQ上位2％”天才集団「MENSA」入会していた「ミラクル9」で初告白
【モデルプレス＝2026/02/25】Travis Japanの川島如恵留が、2月25日放送のテレビ朝日系『くりぃむクイズ ミラクル9』2時間SP（よる7時〜）に出演。上位2%のIQを持つ人達が参加する国際グループ「MENSA」に入会したことを告白した。
【写真】トラジャ川島如恵留、timeleszメンバーと意外な交流
「若手VSベテランの知っておきたい日本語SP！」をテーマにした放送に、若手軍団として出演した川島。「ここで初出ししたくてずっと」と切り出し、「MENSA会員になったんですよ」と告白。すると、スタジオからは「え〜！」「すごい！」と驚きの声が上がった。
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平から「どうやって入ったの？」と質問されると、川島は「試験みたいなの受けて、このくらいIQありますっていうのを送って。そしたら『じゃあ君入っちゃいなよ』って」と入会の経緯を明かしていた。
青山学院大学を卒業し、クイズ番組などで活躍している川島。2019年には国家資格である宅地建物取引士、2023年には旅行業務取扱管理者を取得。ほかにも、秘書技能検定3級、第二種電気工事士、車両系建設機械運転技能講習、丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育など、20を超える資格を保有している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
