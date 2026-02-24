『あたしンち』（朝日新聞出版）の作者・けらえいこがInstagramにとある写真を投稿。複数の写真がアップされたなか、その中の1枚が話題になっている。

【画像】けらえいこ イタリア家族旅行の様子

2026年2月、けらえいこが投稿したのは冬季オリンピック2026が開催されたコルティナ・ダンペッツォで撮影された写真。写真に印刷された日付は「'97 5 11」となっており、1997年に撮影されたものであることがわかる。

イタリアの美しい街並みや料理の写真が並ぶなか、その1枚にはけらえいこと夫・上田信治、そしてけらえいこのお母のスリーショットが投稿された。けらえいこの母は『あたしンち』の主人公・母のモデルとなった人物だ。

作中の母さながらの笑顔を見せる母の姿に「お母さん、あたしンちの母にそっくり！」「実写の母を見れて感動です」といった声が寄せられ、投稿は1万以上のいいねを記録するなど大きな話題を呼んだ。

今回の写真が撮影されたイタリア旅行は、けらえいこのエッセイ漫画『お母さんとイタリア』にて旅の詳細が描かれている。本作は書籍化されていないものの「あたしンち | けらえいこ公式サイト」にて全編公開中だ。

「おいしいイタリアンを食べてどんな顔をするか」「異国の景色を見て何を言うのか」といった思いから、お母さんをイタリア旅行へ誘ったけらえいこ。当初は海外へ興味がありそうな反応が見えつつも、母はなにかと理由をつけて断ろうとしていた。

なんとか母にイタリア旅行を決心してもらうも、けらえいこが母をおしゃれな洋服でコーディネートしようと悪戦苦闘するなど、出発前だけで8本ものエピソードが描かれる。旅行記でありつつ、けらえいこと母の日常も垣間見える作品だ。

加えてイタリアに到着したあとも、母の大きないびきにけらえいこたちが悩まされるなど、お世辞にも優雅とは程遠いトラブル続きの旅模様。母のパワフルさもあいまって、さながら『あたしンち』を読んでいるかのような錯覚に陥ってしまう。

各エピソードにはけらえいこと夫・上田信治による後日談「ふり返りトーク」も掲載。お母さんにおしゃれをさせようとする様子を「親改造計画」と振り返ったりなど、当時の裏話が語られている。そのほか本作にはこのたび話題となったスリーショットとは別に、母が映る写真もいくつか掲載されている点も本作の魅力であろう。

『あたしンち』は最新刊『あたしンちSUPER』第4巻（朝日新聞出版）が2026年2月20日に発売されたばかり。2024年に連載開始から30周年を迎えてなお、まだまだ作品、そして立花家の母の勢いはとどまることを知らない。

（文=あんどうまこと）