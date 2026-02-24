º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¿¼ß·Ã¤ºÈ¤Ë¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤Ç¡È»ç¡É¥Í¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡Ö°¦´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÈÖÁÈ¥Ýー¥º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Í¥¤¥ë¡×¡Ö¤Õ¤«¤µ¤¯ºÇ¹â¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬SNS¤Ç¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¿¼ß·Ã¤ºÈ¤Ë¡È»ç¡É¥Í¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～④
¢£¿¼ß·¤â¡Öº´µ×´Ö¡ª¤ß¤Æ¤ëー¡×¤ÈÈ¿±þ
º´µ×´Ö¤Ï2·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¿¼ß·¤¬¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤Ç³Ö½µÌÚÍËÆü¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º´µ×´Ö¤ÏInstagram¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª´Ñ¤Æ¤Í¡×¡Ö¿¼ß·µ¯¤¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©´Ñ¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©¡×¤È¡¢¿Æ»Ø¤ò¿¤Ð¤·¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¥«¥á¥é¤ò»Ø¤¹¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥Ýー¥º¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¿¼ß·¤ÏInstagram¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Öº´µ×´Ö¡ª¤ß¤Æ¤ëー¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤µ¤é¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¤½¤ì¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö¤ª¡ªÎ®ÀÐ¤À¤Ê¡ª¡ª¿¼ß·¤Î¥Òー¥ê¥ó¥°¥¹¥Þ¥¤¥ë»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¼w¡×¤ÈÊó¹ð¡£
º´µ×´Ö¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¿²µ¯¤¤Ç¥á¥¤¥¯¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¹¤ë¿¼ß·¤Î¼Ì¿¿¤ò¡Ö¤³¤ì¤¬¥Òー¥ê¥ó¥°¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº´µ×´Ö¤Î¿¼ß·°¦¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢Â³¤¯¥¹¥Èー¥êー¥º¤Î¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤Ë¿¼ß·¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¡á»ç¤Î¥é¥á¤¬µ±¤¯¥Í¥¤¥ë¤¬Èþ¤·¤¤¼ê¤ò¸ý¸µ¤ËÅº¤¨¤¿¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Æ±¤¸¥Ýー¥º¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È¤òX¤Ë¤âÅê¹Æ¤·¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×³Ú¤·¤«¤Ã¤¿～¡£¿¼ß·¸«¤Æ¤¿¤é¤·¤¤w¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Êº´µ×´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡ÙÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¤Ë¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥²¥¹¥È¡¦NCT¤ÎÃæËÜÍªÂÀ¤¬¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤Î¤Õ¤Ã¤«°¦´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¥Ýー¥º¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¿Íº¹¤·»Ø¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤Õ¤«¤µ¤¯ºÇ¹â¡×¡Ö¥Òー¥ê¥ó¥°¥¹¥Þ¥¤¥ë¾×·â¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤È¿¼ß·¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Snow Man¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man - Traveling with Snow Man -¡Ù¤Ç¤Õ¤¿¤êÎ¹¡£º´µ×´Ö¤È¿¼ß·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¤âÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
