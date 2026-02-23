ジェラピケ、スナイデルなど人気ブランドが最大80％オフ！ウサギオンラインの「ファイナルセール」は3月1日まで。編集部おすすめ4選

ファッション通販サイトUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）では、2026年3月1日23時59分まで、最大80％オフの「FINAL SALE」を開催しています。

上質な"大人カワイイ"アイテムが特価に

今回のセールは、SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owen、CELFORDといった人気ブランドを含む44ブランドが参加。

アウター、トップス、ワンピース、バッグ、シューズなど計7050点が、10％から80％オフの特別価格に値下げ中です。

・【USAGI ONLINE限定】メレンゲDOG ジャガードミニワンピース＆リブレギンスセット／gelato pique

価格は1万6170円→1万1319円（30％オフ）。

・【HIGH QUALITY】チェスターロングコート／SNIDEL

価格は4万9500円→2万9700円（40％オフ）。

・【emmi×PUMA】Palermo LTH emmi／emmi

価格は1万4300円→5720円（60％オフ）。

・【USAGI ONLINE限定】Ensemble puff knit set／RANDEBOO

価格は1万8150円→3630円（80％オフ）。

季節物からシーズンレスに使える大人のきれいめアイテムを、お手頃価格でゲットできるチャンスです。

完売や残りわずかのアイテムを増えているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）