シェラトン都ホテル大阪は、「プリンセスアフタヌーンティー 〜いちご×ラプンツェル〜」と「イースタースイーツ」を3月1日から4月30日まで開催する。

童話「ラプンツェル」をテーマに、ラプンツェルの三つ編みをギモーヴで表現したグラススイーツ、ランタンに見立てたムース、魔女のヴェリーヌ、ティアラを乗せたトンカ豆とブルーベリーのムース、ラプンツェルのニース風サラダ、塔をイメージしたローストビーフのホットロールサンドなど旬のいちごを使用したメニューを提供する。ドリンクは、ロンネフェルトの紅茶やブレンドティー、コーヒーなど約25種類をフリーフローで用意する。またディナーコース料金に1人4,000円を追加するとデザートをアフタヌーンティーのスイーツ2段に変更できる。場所は「eu」。提供時間は午後2時から6時まで。料金は平日6,500円、土休日7,000円。

また、「カフェベル」では、イースターをテーマに、ひよこに見立てたミニケーキを乗せたムースケーキ（900円）、にんじん畑で遊ぶうさぎを表現したいちごプリン（900円）、いちごを挟んだフランス版ショートケーキ（800円）などを販売する。料金はすべて税・サービス料込み。