ジャンプするだけだから“続けやすい”。取り組むほど【下半身が痩せていく】簡単習慣
ダイエットには贅肉を落とす有酸素運動が不可欠。でも、贅肉を効率良く燃やすためには“筋力をUPさせること”が必要になります。だからこそ、ダイエットのためのエクササイズは有酸素運動と筋トレを同時にできるのが理想的。そこで習慣に採り入れたいのが、有酸素運動と筋トレを同時にできる簡単ジャンプエクササイズです。
タックジャンプ
（１）両脚を腰幅に開いてスクワットのポジションをつくり、両腕を後方に上げる
これを10〜15回を目標に行います。なお、両ひざを前に降った腕のひじにくっつけるようなイメージで、脚を抱え込むようにジャンプすることがポイントです。
スクワットジャンプ
（１）両脚を肩幅より広めに開き、腰を下ろしてスクワットの姿勢をとる ※背中が真っ直ぐであること、ひざがつま先より前に出ていないことに注意します
（２）ゆっくり腰を上げたら、その姿勢のままジャンプする
このスクワットとジャンプのセットを１回として、10〜15回を目標に行います。
いずれも手軽に実践できる上、有酸素運動と筋トレを両立できるからダイエット効果も抜群なのが魅力。ぜひ習慣化して、下半身の引き締めに役立ててみてくださいね。
