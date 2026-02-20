「もう辞めよう、次だ次」退職代行を使いすぎたら″退職代行側″から「次はないですよ」!?辞めぐせが招いた予想外の展開に【作者に聞く】
半年で10回、会社を辞めることを繰り返していたゆかり。退職の意向はすべて退職代行サービスを利用して、自分で辞めると伝えたことがない。休職中、何も言わずに辞めたのに日割りの給与を請求したり、応募した面接に行かなかったり…自分の口で言えないようなことも代行サービスを使えば簡単だった。そんな彼女の前にスカウトマンが現れて？かろてん(@carotene4035)さんの「退職代行ヘビーユーザーゆかり」を紹介しよう。
本作「退職代行ヘビーユーザーゆかり」は、作者のかろてんさんが同僚の退職を目の当たりにしたとき、「このまま全員辞めたらパニックでおもしろいのでは」と感じたことから生まれた作品である。当初は"T-ウイルス(退職ウイルス)"が世界に蔓延し、退職が大流行するという壮大な設定で描き始めたものの、2ページで挫折し、そこからより身近なテーマとして形になったのが「ゆかり」だという。
漫画歴わずか1カ月で描かれた本作だが、「退職したくない人」と「退職させたい人」という対立構造がテンポよく展開する。かろてんさんは「本当は辞めたいのに辞められない人を、天使のようで悪魔のような存在が強制的に退職させる世界を描きたかった」と語る。世の中を失業者であふれさせたいというブラックユーモアが根底にある。
本作のこだわりは、主人公ゆかりに"働きたくない理由"をこれでもかと語らせている点だ。誰しも一度は抱く本音をコミカルに言語化することで、読者の共感と笑いを誘う。
物語はサラリーマンの忍耐力に敗北したところで幕を閉じるが、続編の可能性は残されている。「好きな題材なので、そのうちリニューアルして読み切りにしたい」とかろてんさんは意欲を見せる。今後について尋ねると、「読んだ人が全員退職してしまうような漫画を描きたい。流れで僕も退職したい」と冗談めかして語る。退職という重いテーマを軽やかに笑いへと転換する作風は、今後も多くの読者を惹きつけるだろう。
取材協力：かろてん(@carotene4035)
