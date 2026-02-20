マクドナルドのハッピーセットに、TVアニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』とコラボした「みんなでUNO」が登場。

お馴染みの「UNO」と、すべてのカードが“ワイルド”として遊べるスピード感あふれる「UNO オールワイルド」、表と裏の2つの面を使って展開が大きく変化する「UNO フリップ」の3種類の「UNO」が楽しめます☆

マクドナルド ハッピーセット TVアニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』コラボ「みんなでUNO」

価格：510円(税込)〜

販売期間：2026年2月27日(金)〜約3週間(予定)

・第1弾 2026年2月27日(金)〜3月5日(木)全3種類からいずれか1つ

・第2弾 2026年3月6日(金)〜3月12日(木)全3種類からいずれか1つ

・第3弾 2026年3月13日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等が配布される場合があります

※おもちゃは選べません

時間：全営業時間中

販売店舗 ： 全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの「ハッピーセット」に、大人気カードゲーム「UNO」と、人気アニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』がコラボレーションしたカードゲーム「みんなでUNO」全6種類が登場。

お馴染みの「UNO」と、すべてのカードが“ワイルド”として遊べるスピード感あふれる「UNO オールワイルド」、表と裏の2つの面を使って展開が大きく変化する「UNO フリップ」の3種類の「UNO」が楽しめます。

それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っているのもポイントです。

それぞれのゲームごとに異なるルールを理解し、勝つために駆け引きをする遊びは、論理的に考える力や、相手の判断や行動を想像する社会性を育みます。

また、カードの色や数字、さまざまなキャラクターのカードを見分けることは、図形・空間認識力や数の理解を深めます。

ハッピーセット「みんなでUNO」 第1弾

販売期間：2026年2月27日(金)〜3月5日(木)

種類：全3種類

『SPY×FAMILY』に登場するフォージャー家の「アーニャ・フォージャー」と「ロイド・フォージャー」デザインのボックスで展開される第1弾。

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』からは「轟焦凍」デザインのボックスがラインナップされます。

UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ

『SPY×FAMILY』コラボデザインの「UNO フリップ」

「アーニャ・フォージャー」を描いたイラストの箱に、

プレゼントボックスを頭に乗せた「アーニャ・フォージャー」のホログラムカードなどが入っています。

UNO SPY×FAMILY ロイド

『SPY × FAMILY』コラボデザインを使用した「UNO」

「ロイド・フォージャー」を描いたボックスの中に、

躍動感ある「ロイド・フォージャー」ホログラムカードなどが封入されています。

UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟焦凍(とどろきしょうと)

『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO オールワイルド」

「轟焦凍」を描いた箱に、

迫力満点な「オールマイト」のホログラムカードなどがセットされます。

ハッピーセット「みんなでUNO」 第2弾

販売期間：2026年3月6日(金)〜3月12日(木)

種類：全3種類

『僕のヒーローアカデミアの主人公「緑⾕出久」と「爆豪勝⼰」のボックスが登場する第2弾。

『SPY × FAMILY』からは「ヨル・フォージャー」をデザインした「UNO オールワイルド」が展開されます。

UNO オールワイルド SPY×FAMILY ヨル

『SPY×FAMILY』コラボデザインの「UNO オールワイルド」

にっこり笑う「ヨル・フォージャー」を描いた箱の中に、

真っ赤な衣装がお似合いな「ヨル・フォージャー」を描いたホログラムカードなどが入っています。

UNO フリップ 僕のヒーローアカデミア 爆豪 勝⼰(ばくごうかつき)

『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO フリップ」

かっこよくポーズをきめる「爆豪勝己」を描いた箱には、

両手を広げたヴィラン「黒霧」のホログラムカードなどがセットされています。

UNO 僕のヒーローアカデミア 緑⾕ 出久(みどりやいずく)

『僕のヒーローアカデミア』コラボデザインの「UNO」

個性を発動させる「緑谷出久」を描いた箱の中に、

臨場感あふれる「緑谷出久」のホログラムカードなどがアソートされています。

ハッピーセット「みんなでUNO」 第3弾

販売期間：2026年3月13日(金)〜

第1弾・第2弾で登場した「UNO」がもらえる第3弾。

全6種の「UNO」からいずれか1つもらえます。

オリジナルゲーム「みんなでUNO」

さらに、スマートフォンで楽しめるオリジナルゲーム「みんなでUNO」付き。

『SPY×FAMILY』と『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターからプレイヤーを選択し、UNOで対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」を楽しめます☆

TVアニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』とコラボした、家族や友だちなど、みんなで対戦しながら3種の「UNO」

マクドナルドのハッピーセット「みんなでUNO」は、2026年2月27日より順次販売開始です☆

©2026 Mattel.

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY 製作委員会

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

