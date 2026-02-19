プレミアリーグのアーセナルがブカヨ・サカとの契約延長に近づいている。



サカはアーセナルユース出身の24歳で、今では欠かせない攻撃のキーマンだ。現在は右サイドのアタッカーを任されており、今季は公式戦34試合で8ゴール7アシストを記録している。



新契約は2031年までの5年契約で、給与は週給30万ポンドになるという。これはアーセナルの歴史上、最も高額な数字となっており、カイ・ハヴァーツの週給28万ポンドを超える金額となる。





『THE Sun』では今回の契約延長にあたり、他のプレミアリーグのスター選手とサカの給与を比較した。リーグ全体のトップはマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド。週給は52万ポンドと規格外の数字となっている。次がリヴァプールのエースであるモハメド・サラーだ。週給は40万ポンドだが、今季は以前のような勢いはなく、全27試合の公式戦を合わせても7ゴールと二桁得点には乗せられていない。週給35万ポンドの選手が3位となるが、現状のプレミアでは3人がこの額を受け取っている。それがマンチェスター・ユナイテッドのカゼミロとブルーノ・フェルナンデス、リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイクだ。それぞれがベテランだが、各チームでは素晴らしいパフォーマンスを披露しており、キーマンとして高給に見合う活躍を披露している。そして6位タイにサカが入ってくる。シティのベルナルド・シウバと同額だが、彼は31歳。サカは24歳でこの額を受け取ることになる。8位はシティのオマル・マルムシュで週給29万5000ポンド、9位タイが前述したハヴァーツとアレクサンデル・イサクで週給28万ポンド。他のBIG6ではリース・ジェイムズが週給25万ポンド、クリスティアン・ロメロとシャビ・シモンズがそれぞれ週給19万ポンドを受け取っており、チーム最高給となる。現在下位に沈むクリスタル・パレスは新加入のヨルゲン・ストランド・ラーセンが週給12万ポンドで最も高い金額となっているが、彼の加入までは鎌田大地が週給10万5000ポンドでトップにいた。フラムではベルント・レノが週給13万ポンドでチームトップ。プレミア各クラブのトップ選手では唯一のGKとなっている。