巨人・浅野翔吾に問われる真価　高卒4年目シーズンはキャンプ離脱で故障班入り　巻き返しへの最適解とは

浅野にとって勝負の1年になりそうだ(C)産経新聞社

本来なら、1軍でスタメン争いのまっただ中にいるはずの選手。G党のほとんどが、じれったい思いでいることでしょう。

2022年ドラフト1位で巨人入団。今年で高卒4年目を迎える浅野翔吾です。FAで日本ハムから松本剛が新加入し、ドラフト4位で中央大からは皆川岳飛が加わるなど、巨人の外野手争いは激烈の一途を辿っています。

【関連記事】巨人の開幕スタメンはどうなる 1番は？ 中軸は？ 積極補強も課題は4番 「ポスト岡本」は模索へ

そして、浅野は――。

春季キャンプは2軍スタートながら、1軍キャンプに合流した2月5日、練習中に右ふくらはぎを痛めて戦線離脱。「右ふくらはぎ肉離れ」との診断で、7日からは3軍とリハビリ班の都城キャンプに合流となったのです。

あるべき姿で言えば、阿部慎之助監督ら1軍首脳陣が見守る中、那覇での1軍キャンプで実戦に臨み、バリバリとアピールしたかったところ。しかし実情は厳しく、まずは完治を目指し、着実にリハビリメニューをこなすことが求められます。

巨人取材歴の長いスポーツ紙のデスクは、ならばと発想を転換し、5月のゴールデンウィークに照準を絞った復帰プランはどうかと提案します。

「けがしてしまったことはしょうがないので、いかに前向きに巻き返しへの最適解を描けるかが重要です。これまでの流れを見れば、FA加入した松本はおそらく、開幕スタメンで優先的に起用されるでしょう。しかし昨季は66試合に出場し、打率.188、0本塁打、7打点と結果を残せていないのも事実。開幕からある程度は使い続けるでしょうが、5月に入る頃にはどうなっているか分からない。この時期に浅野が全開だったら、スタメン起用の可能性は十分あるでしょう」