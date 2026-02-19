¥Û¥ó¥À¤Î¡ÈÃÏ¿Þ¥ì¥¹¡É¶¨Ä´AI¼«Æ°±¿Å¾¤¬¡Ö¸ûÇÛ¡×¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡ª ¤Ê¤¼¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡© 2027Ç¯ÅÙ¤Î¡È¥ì¥Ù¥ë4¡ÉÇ§²Ä¤òÌÜ»Ø¤¹
¾®ÅÄ¸¶¤Îµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¸øÆ»¤¬¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÀÚ¤êÂó¤¯¸°¤Ë
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¸¦µæ³«È¯»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëËÜÅÄµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Î3¼Ô¤Ï2026Ç¯2·î18Æü¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï2·î2Æü¤Ë¾®ÅÄ¸¶»ÔµÌÃÏ°è¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¹âÀºÅÙÃÏ¿Þ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¶¨Ä´¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÖHonda CI¡ÊCooperative Intelligence¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¡ÖCR-V¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¼«Æ°±¿Å¾¼Â¸³¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡½¾Íè¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤¬¡ÖÀìÍÑÆ»Ï©¡×¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¡Öº£¤Î³¹¤Î¤Þ¤Þ¡×¤ÇÁö¤ì¤ëµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¨Ä´¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅÄµ»½Ñ¸¦µæ½ê Àè¿Êµ»½Ñ¸¦µæ½ê ÃÎÇ½²½¸¦µæÎÎ°èÅý³ç ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°Â°æÍµ»Ê»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¡¢AI¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö¤¬Æ¯¤¤«¤±¤Ê¤¤¤È±þÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥ï¥ó¥á¥¤¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¨Ä´¿Í¹©ÃÎÇ½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤«¤é¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡Â¾¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ°¤¤ò¤Þ¤¿·è¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä°Õ¿Þ¤Ê¤É¤òÇ§¼±¤·¸ÀÍÕ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊAI¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈAI¤È¿Í¤¬¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¿®Íê¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶¨Ä´¡¦¶¦Â¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëAI¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¾®ÅÄ¸¶»ÔÅÔ»ÔÉôÉûÉôÄ¹¤Î¶â»ÒÌÀ¹°»á¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¸·¤·¤¤¸½¾õ¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ï5¼Ò6Ï©Àþ¤ÎÅ´Æ»ÌÖ¡¢4¼Ò¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ê¸ø¶¦¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤ä±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ºÊØ¤äÇÑ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿¹Ô·ÐÈñ¤ÎÊä½õ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ë¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¯°ñ¾ë¸©¾ïÁí»Ô¤Ê¤É¤Ç»þÂ®20kmÌ¤Ëþ¤ÎÄãÂ®¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊÑ¹¹¤·³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â°æ»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤Ê¤É¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤·¤¿¿Í¤ä±¿Å¾¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Î³¹Ãæ¤Î°ÂÁ´¡¢¼«Í³¤Ê°ÜÆ°¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÊý¤ò»Ï¤áÍÍ¡¹¤Ê¼«¼£ÂÎ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¥Ð¥¹Ï©Àþ¤¬ÇÑÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ð¥¹Ï©Àþ¤òÂåÂØ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸òÄÌ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÎÂåÂØ¤ä¹°è°ÜÆ°¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤Â®ÅÙ°è¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇCI¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢º£²ó¾®ÅÄ¸¶¤Ç¤Ï»þÂ®60km¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÃæÂ®°è¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¡¢ÆÃÄê¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤ÎÇ§²Ä¼èÆÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¾¼Ò¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Î¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡Ö¹âÀºÅÙÃÏ¿Þ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹âÀºÅÙÃÏ¿Þ¤ò»È¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤Û¤ÉÃÏ¿Þ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÎAI¥Ù¡¼¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¤Û¤É¸¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤â¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥È¥í¥Õ¥£¥Ã¥È·¿¡¢¤Ä¤Þ¤êº£¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤ò²õ¤µ¤º¤ËÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¸åÉÕ¤±¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°Â°æ»á¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¾®ÅÄ¸¶¤Ç¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥«¥á¥é¼çÂÎ¡×¤Î¹½À®¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¤ò»È¤Ã¤ÆÊªÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤ä·Á¾õ¤òÀµ³Î¤ËÂ¬¤ë¡ÖLiDAR¡Ê¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ï360ÅÙ¥«¥á¥é¤È¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÂ®°è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊªÂÎ¤ä¹½Â¤Êª¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¥«¥á¥é¤À¤±¤Ç¤ÏÇ§¼±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËLiDAR¤òºÎÍÑ¤·¡¢AI¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±óÊý¤ÎÊªÂÎ¸¡ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢»þÂ®60kmÁö¹Ô»þ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾éÄ¹À¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¾Ú¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤·¤Æ¾®ÅÄ¸¶¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö²á¹ó¤ÊÃÏ·Á¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤´ßÀþ¤«¤é°ìµ¤¤ËµÖÎÍÃÏÂÓ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¾®ÅÄ¸¶¤ÎÆ»¤Ï¡¢¸ûÇÛ¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢AI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ½ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖAI¤Ë¤è¤ëÁöÏ©Ç§¼±¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤Ë¸ûÇÛ¤¬¤¢¤ë¤È°ÌÃÖÀºÅÙ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®ÅÄ¸¶¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¡Ê°Â°æ»á¡Ë
LiDAR¤ÎÅëºÜ¤Ï¡¢¸ûÇÛÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¸íº¹¤òÊäÀµ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¤Þ¤º¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖCR-V¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¼Â¾Ú´ü´ÖÃæ¤Ë¿··¿·Ú¾¦ÍÑEV¡ÖN-VAN e¡§¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡CR-V¤Î¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤ÏLiDAR¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ï·×7¤Ä¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È2¤Ä¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë2¤Ä¤º¤Ä¡¢¥ê¥¢1¤Ä¡ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CR-V¤Ë¸µ¡¹ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¤Îµû´ã¥«¥á¥é¤â¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Î¤¦¤Á½µ1¡Á3ÆüÄøÅÙ¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Îº®»¨»þ´Ö¤òÈò¤±¤¿ÆüÃæ¤Ë¼Â»Ü¡£
¡¡¼«Æ°±¿Å¾Áö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡Ö¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¼Â¾Ú¼Â¸³Ãæ¡×¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë°ÂÁ´´Æ»ë°÷¤¬¾è¼Ö¤¹¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2¤Ç¡¢»þÂ®20km¤ÎÄãÂ®Áö¹Ô²ñ¤«¤é³«»Ï¡£
¡¡°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é½ç¼¡Áö¹ÔÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢Áö¹Ô¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖSTEP1¡×¤È¤·¤ÆÀ¾¾Å¥Æ¥¯¥Î¥Ñ¡¼¥¯¼þÊÕ¤Î¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤òÁö¹ÔÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¡ÖSTEP2¡×¤È¤·¤Æ¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¾®ÅÄ¸¶Ãæ°æÀþ¤Ø¤È¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡ÊSTEP3°Ê¹ß¤Ïº£¸å¾ÜºÙ¤ò¶¨µÄ¡Ë¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤ËºÇ¹â»þÂ®60km¡¦Éý°÷6m°Ê¾å¤ÎÆ»Ï©¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë4Ç§²Ä¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾®ÅÄ¸¶¤ÎºäÆ»¤Ç¤½¤ÎÀºÅÙ¤òËá¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å2030Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë±¿¹ÔÀß·×ÎÎ°è¡ÊODD¡Ë¤ò³ÈÂç¤·¡¢½»ÂðÃÏ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä»³Æ»¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¹¤¤ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¤¬±ó¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤¤Æ»¤Ë¤âÆþ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ê¤É¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾¥¿¥¤¥×¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤òº£¸å¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎCI¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ï¼ÖÎ¾¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÀ©¸Â¤Ê¤¯Å¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Ïº£¸å¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¾èÍÑ¼Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÅëºÜ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î°ÜÆ°¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Û¥ó¥À¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£