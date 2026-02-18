T-BOLANのベーシスト上野博文が2月17日、故郷・栃木県真岡市の“真岡市アンバサダー”に就任した。

委嘱状交付式では中村和彦市長から上野へ委嘱状とアンバサダーとしての“ベースのイラストがデザインされたオリジナルの名刺と真岡もめんの名刺入れ”が授与された。その名刺を手に上野の表情に柔らかな笑みがこぼれた。

「僕は真岡中学時代、バスケ部だったんです」と上野が明かすと、市長は「えっ、私もバスケ部なんです！」と身を乗り出し会場が一気に和やかなムードに。共通の知人の名前が次々と飛び出すなど、式典は同窓会のよう温かさに包まれた。アンバサダーという任にあたることになった上野は「大好きなこの街に音楽を通して、何か(真岡市との)架け橋になればいいかなと思っています」と決意を力強く語った。

上野は2015年、くも膜下出血で倒れ、一時は意識不明の重体に陥った。医師からも絶望視される状況ではあったが、奇跡的に目を覚まし、ステージに立った。しかしながら2025年7月初め、上野は肺がん(ステージ4)と全身への転移を公表し、諦めないことを選択をした。

「現在は薬で進行を抑えられていて、がんは非常に小さくなってきています。このまま、あと5年は治療を続けていく予定です。皆さんには大変な姿を想像されているかもしれませんが、今の僕は痛みもそれほどなく、日々過ごせている。本当に運がいいなと感じています」──上野博文

＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞

T-BOLANは現在、47都道府県を巡る＜ラストライブツアー＞の真っ最中だ。がんの治療を続けながらの全国巡業は想像を絶する負荷がかかる。ステージは2〜3時間におよぶが、「ライブでは、僕の後ろに椅子を置かせてもらっています。“苦しくなったら無理しないで座っていいよ”と言われてますが、ファンに心配をかけたくないので、座りたくないんです。最初から最後までステージに立ち続けたいんです」と上野は現在の心境を語った。また、「最近ライブをやると、会場から“ウエノコール”が起こるんです。それに慣れていなくて少し恥ずかしい…（笑）。すごく嬉しいんですけど、どうリアクションすべきかがわからなくて（苦笑）」とラストツアーの手応えを控えめに伝えた。

上野曰く、真岡市の思い出のスポットは、「井頭公園。そこに“一万人プール”があって、中学の頃はバスケ部の仲間と自転車に乗ってよく遊びに行きました」と学生時代を語った。さらに、栃木県内で20年以上続くロックフェス＜ベリテンライブ＞にも言及。「素晴らしいアーティストが数多く出演するフェス。いつかあのステージにも立ってみたい」と地元での演奏活動に意欲を燃やした。

＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞

現在敢行中のT-BOLAN＜ラストライブツアー＞の栃木公演は今週末2月22日に、とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木市文化会館)で開催される。ツアー後の活動について上野は、「T-BOLANの活動としては一度区切りをつけますが、今回就任した真岡市のアンバサダーとしての活動を深めていきたい。これまでの病気の経験を活かし、講演会などを通じて同じような悩みを持つ方の力になれたり、元気を届けられる役割を担えれば」と語った。自身の音楽活動は、「将来についてはまだ白紙。ただ、できればまたベースでバンドを組めたら、という思いはあります。まずはツアーを完走してからですね」と語り、最後にファンへ向けて「全身全霊でベースを弾くので、ぜひ見に来てください」と力強く呼びかけた。

以下に、T-BOLANの森友嵐士と五味孝氏から上野博文へのメッセージを掲載したい。

◆ ◆ ◆

「真岡市アンバサダー就任、おめでとう。

俺たちが出会ってから、気づけば30数年。歓声も涙も笑顔も、いろんな景色を一緒に越えてきた。

10年前、くも膜下出血で倒れ、命をかけてステージに戻ってきた姿もずっとそばで見てきた。

そして今は肺がんと向き合いながら、それでも変わらずステージに立ち続けている。

人生の針は止まることなく動き続けている。

だけど、明日は誰にも約束されていない。

だからこそ、今日をどう生きるか。

その答えを、上野は自分の背中で示し続けている。

彼の一歩一歩は、自分のためだけじゃない。

誰もがそれぞれの現実を抱えて生きるこの時代に、その姿は確かな希望の光になっている。

“MY LIFE IS MY WAY”

これからも、自分の道を誇り高く歩き続けてほしい」

──森友嵐士(Vo)

◆ ◆ ◆

「世の中、努力だけではどうにもならない事は多い。運だけでも駄目だ。

クモ膜下出血で倒れてから5日後に発見された上野、事例から見ても絶望的な状態だったと思う。

今思えば、本当にステージに立てるのかもわからない無謀な“一夜限りの復活”。その無謀な挑戦があったから、今回のツアーで終始ステージに一緒に立ててるんだな。

そんな上野に今度は癌のステージ4。それでもステージに立ち続ける姿は、間違いなく多くの人に勇気を与える存在だと思う。もはや努力や運など超越した奇跡だな。

そんな上野がステージ以外でも活動する場所ができたという事をうれしく思うよ。

是非、もっと、もっと、みんなに勇気を与えて続けてくれ。

ところで上野、アンバサダーってなんですか？（笑）」

──五味孝氏(G)

◆ ◆ ◆

■＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞

▼2025年

09月13日(土) 千葉・市川市文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

09月19日(金) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

open17:30 / start18:30 ※SOLD OUT

09月21日(土) 兵庫・東リいたみホール(伊丹市立文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

09月23日(火/祝) 神奈川・茅ヶ崎市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月11日(土) 福井・敦賀市民文化センター

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月13日(月/祝) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸術劇場) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月18日(土) 埼玉・狭山市市民文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月25日(土) 静岡・焼津文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

11月03日(月/祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

11月06日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

open18:00 / start19:00 ※SOLD OUT

11月08日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open16:00 / start17:00

11月24日(月/祝) 神奈川・カルッツかわさき

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

11月29日(土) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

12月13日(土) 山形・シェルターなんようホール 大ホール

open16:00 / start17:00

12月14日(日) 福島・喜多方プラザ文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00

12月20日(土) 青森・SG GROUPホールはちのへ(八戸市公会堂 大ホール)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

12月21日(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール

open16:00 / start17:00

▼2026年

1月11日 (日) 石川・本多の森北電ホール

open16:00 / start17:00

1月12日(月/祝) 長野・長野市芸術館メインホール

open16:00 / start17:00

1月17日(土) 広島・ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

1月18日(日) 山口・下関市民会館

open16:00 / start17:00

1月24日(土) 鳥取・エースパック未来中心 大ホール(鳥取県立倉吉未来中心)

open16:00 / start17:00

1月25日(日) 島根・島根県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

1月31日(土) 東京・調布市グリーンホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

2月07日(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

2月11日(水/祝) 茨城・水戸市民会館グロービスホール

open16:00 / start17:00

2月22日(日) 栃木・とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00

2月23日(月/祝) 群馬・太田市民会館

open16:00 / start17:00

2月28日(土) 大分・iichiko総合文化センターグランシアタ

open16:00 / start17:00

3月01日(日) 宮崎・延岡総合文化センター

open16:00 / start17:00

3月07日(土) 京都・文化パルク城陽プラムホール

open16:00 / start17:00

3月08日(日) 大阪・南海浪切ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

3月14日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月15日(日) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月20日(金/祝) 愛媛・新居浜市市民文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00

3月21日(土) 香川・ハイスタッフホール(観音寺市民会館)

open16:00 / start17:00

3月28日(土) 宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール

open16:00 / start17:00

3月29日(日) 福島・けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 大ホール

open16:00 / start17:00

4月04日(土) 佐賀・佐賀市文化会館

open16:00 / start17:00

4月05日(日) 長崎・長崎アルカス佐世保

open16:00 / start17:00

4月10日(金) 富山・高周波文化ホール

open18:00 / start19:00

4月12日(日) 山梨・東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

4月18日(土) 東京・大田区民ホールアプリコ 大ホール

open16:00 / start17:00

4月24日(金) 和歌山・和歌山城ホール 大ホール

open18:00 / start18:30

4月25日(土) 奈良・なら100年会館 大ホール

open16:00 / start17:00

5月05日(火/祝) 高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

open16:00 / start17:00

5月07日(木) 徳島・徳島県郷土文化会館

open18:00 / start18:30

5月15日(金) 東京・たましんRISURUホール(立川市市民会館) 大ホール

open17:30 / start18:30

5月31日(日) 滋賀・守山市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

6月06日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

open16:00 / start17:00

6月10日(水) 鹿児島・志布志市文化会館

open18:00 / start19:00

6月13日(土) 神奈川・厚木市文化会館

open16:00 / start17:00

6月14日(日) 愛知・小牧市市民会館

open16:00 / start17:00

7月05日(日) 群馬・渋川市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

…and more

▼チケット

全席指定：8,800円(税込)

※4歳以上有料。3歳以下膝上可(ただし席が必要な場合は有料)

※学生・キッズ割引あり