HANAのメンバーが、まるで小人のキャラクターのように自由自在に動く動画が「可愛すぎる」と話題を集めている。

【動画・写真】HANAがちっちゃくなっちゃった？動きが可愛すぎる動画【動画・写真】1stアルバム『HANA』のパッケージ紹介①②

■HANAが『CDTVライブ！ライブ！』舞台裏で無邪気に跳ねる

HANAは2月16日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系列）に出演。この動画はその日の舞台裏で撮影されたものだ。メンバーが順番にひとりずつ登場し、手前にある大きな指に操られているかのように、様々な動きを見せていく。

まずはMOMOKA（モモカ）がジーンズを履いた長い脚を大きく蹴り上げ、前髪姿も新鮮なKOHARU（コハル）はくるくる回って太陽のような笑顔でジャンプ。YURI（ユリ）とMAHINA（マヒナ）は上からパンチされるような動きにしっかりと呼応し、CHIKA（チカ）は器用にヒップを上げる。

そしてNAOKO（ナオコ）はジャケットの下に腕を隠して、高いダンスの実力を生かした見事なアイソレーションを披露。JISOO（ジス）はちょこちょこと可愛らしく動いており、ハイテンションなメンバーの姿が可愛らしい動画に仕上がった。

SNSでは「可愛すぎじゃない？」「こはちゃんやっぱ前髪優勝」「ビジュ進化しすぎでは？」「NAOKOの操られ方すごい」「予想を大きく超えてきた」「トモコレみたいでかわいい」「ジスがあまりにもどうぶつの森」「HANA育成ゲームどこにありますか？」「何だこの可愛い生き物たちは」と話題を集めている。

■HANAモモカの黒髪オン眉ストレートロング姿に反響！

なおHANAのSNSでは、2月25日にリリースされる1stアルバム『HANA』のパッケージや収録内容を公開。写り込んだビジュアルではMOMOKAが黒髪オン眉前髪のストレートロング姿を公開しており、「美女すぎる」「ビジュが神がかってる」と注目されている。