小祝さくらが練習後のプールでリラックス！ 「ゴルフ場を眺めながら」泳ぐ姿も公開してハワイ合宿の様子を報告
小祝さくらのスタッフが公式インスタグラムを更新。ハワイのゴルフ場のクラブハウスにあるプールを楽しむ小祝の姿を動画で投稿した。
【動画】「クロール3カキで終わりですか」 小祝さくらの貴重な水泳姿
最初に「今年の合宿もホアカレイカントリークラブさんにお世話になりました」「スタッフの皆さんがとても親切にしてくださり練習へ行くのが楽しかったです」「綺麗なコースと広い練習場で沢山練習させていただきありがとうございました」とゴルフ場に感謝した。そして「練習後にプールでリラックス」「天気も良くゴルフ場を眺めながら入るプールは最高でした」と記すと、コースを見渡すことができるプールでのんびりと泳ぐ姿を公開した。しかし小祝は背泳ぎやクロールを披露したものの、どちらも長く泳ぐことはなく、すぐに立ち上がっていた。投稿では、プールの動画以外にも、すでに周囲は暗くなっている中、ボールだけをライトで照らしながら練習をする姿や、深いバンカーからの脱出を試みる姿など、熱心に練習に励む姿も披露した。投稿を見たファンは「ハワイ満喫ですね」「元気そうでなにより」「開幕戦楽しみです」「素敵な写真や動画をありがとうございます」などのコメントを寄せていた。昨年は1勝を挙げたものの、翌週、左手首痛で途中棄権すると、治療のため残る試合をすべて欠場した小祝。しかし手術からの回復は順調で、今年の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」からツアーに復帰する予定だ。再びトーナメントで晴れやかな笑顔を見せてくれることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今季開幕戦での復帰を目指す小祝さくら、ハワイ合宿の思い出を大公開！ 隣にはやっぱり大の仲良し女子プロの姿
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利は食欲の冬？ 大きなカニの足から餃子定食、スイーツまで、オフに楽しんだ食事の大公開に1.4万件以上の「いいね！」殺到
鈴木愛がお得意の料理の腕前を披露 ボリュームたっぷりの椎茸の肉詰めに「お腹空いてきた〜」「僕も作ってみようかな」
【動画】「クロール3カキで終わりですか」 小祝さくらの貴重な水泳姿
最初に「今年の合宿もホアカレイカントリークラブさんにお世話になりました」「スタッフの皆さんがとても親切にしてくださり練習へ行くのが楽しかったです」「綺麗なコースと広い練習場で沢山練習させていただきありがとうございました」とゴルフ場に感謝した。そして「練習後にプールでリラックス」「天気も良くゴルフ場を眺めながら入るプールは最高でした」と記すと、コースを見渡すことができるプールでのんびりと泳ぐ姿を公開した。しかし小祝は背泳ぎやクロールを披露したものの、どちらも長く泳ぐことはなく、すぐに立ち上がっていた。投稿では、プールの動画以外にも、すでに周囲は暗くなっている中、ボールだけをライトで照らしながら練習をする姿や、深いバンカーからの脱出を試みる姿など、熱心に練習に励む姿も披露した。投稿を見たファンは「ハワイ満喫ですね」「元気そうでなにより」「開幕戦楽しみです」「素敵な写真や動画をありがとうございます」などのコメントを寄せていた。昨年は1勝を挙げたものの、翌週、左手首痛で途中棄権すると、治療のため残る試合をすべて欠場した小祝。しかし手術からの回復は順調で、今年の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」からツアーに復帰する予定だ。再びトーナメントで晴れやかな笑顔を見せてくれることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今季開幕戦での復帰を目指す小祝さくら、ハワイ合宿の思い出を大公開！ 隣にはやっぱり大の仲良し女子プロの姿
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
吉田優利は食欲の冬？ 大きなカニの足から餃子定食、スイーツまで、オフに楽しんだ食事の大公開に1.4万件以上の「いいね！」殺到
鈴木愛がお得意の料理の腕前を披露 ボリュームたっぷりの椎茸の肉詰めに「お腹空いてきた〜」「僕も作ってみようかな」