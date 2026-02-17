「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在でメイコー<6787.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



１７日の東証プライム市場で、メイコーが６日ぶりに急反落。同社は６日取引終了後、２６年３月期の連結純利益予想を１８０億円から２００億円（前期比３４．０％増）に上方修正した。期末配当予想は従来予想から２５円増の７０円とし、年間配当は１１５円（前期は８８円）に見直した。ビルドアップ基板を中心に受注が好調に推移しているほか、円安も業績の押し上げ要因となる。この発表を受け、翌営業日の９日の株価はストップ高となるなど一気に買い人気が膨らんだ。ただ、足もとの株価急伸で高値警戒感も膨らんでいるようだ。



出所：MINKABU PRESS