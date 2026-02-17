³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢JAXA±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¤ËºÎÂò¡¡¡Ö¼¡À¤Âå±ÒÀ±ÄÌ¿®AI¡×¤ÇÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤ÎÅý¹ç±¿ÍÑ¤Ø
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2026Ç¯2·î16Æü¡¢JAXA¡Ê±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤¬±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â»ö¶È¤È¤·¤Æ¸øÊç¤·¤¿µ»½Ñ³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÈÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÅý¹ç±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼þÇÈ¿ô¶¦ÍÑµ»½ÑÅù¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú¡×¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄó°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·Èµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþÂç³Ø Âç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ÃæÈø¸¦µæ¼¼¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤¬ÅÅÇÈ´³¾Ä¤òËÉ¤®¡¢±ÒÀ±¤ÈÃÏ¾å¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç
º£²óºÎÂò¤µ¤ì¤¿¸¦µæ³«È¯¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ê±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò´ÉÍý¡¦À©¸æ¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ö¼¡À¤Âå±ÒÀ±ÄÌ¿®AI¡×¤Ç¤¹¡£
Äãµ°Æ»±ÒÀ±¤È»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Ä¾ÀÜÀÜÂ³¤¹¤ëÄÌ¿®Êý¼°¡Ê±ÒÀ±¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄÌ¿®¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÆ±°ì¤Î¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢ÄÌ¿®¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿´³¾ÄÄ´À°¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²»À¼ÄÌÏÃ¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Äãµ°Æ»±ÒÀ±¤Î¹âÂ®°ÜÆ°¤ËÈ¼¤¦¥É¥Ã¥×¥é¡¼¥·¥Õ¥È¡ÊÅÅÇÈ¤Î¼þÇÈ¿ôÊÑ²½¡Ë¤äÅÁÈÂÃÙ±ä¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¹âÅÙ¤ÊÊäÀµ½èÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÈÃÏ¾å¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î´ðÃÏ¶ÉÀßÈ÷¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤¬±ÒÀ±ÄÌ¿®¤Î¼«Æ°Åª¤ÊÄäÇÈ¡¦µ¯Æ°¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´³¾ÄÄ´À°¤ä¼þÇÈ¿ôÊÑ¹¹¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¼ýÍÆ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¤¤¤Ã¤¿À©¸æ¤âAI¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ÜÆ°¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼È¯À¸»þ¤Ë¤â¡¢ºÇÅ¬¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Åý¹ç±¿ÍÑµ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
·÷³°¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñAST SpaceMobile¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄãµ°Æ»±ÒÀ±¤Ë¤è¤ë±ÒÀ±¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄÌ¿®¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡ÖRakutenºÇ¶¯±ÒÀ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AST SpaceMobile¤¬³«È¯¤·¤¿Âç·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ý¤ÄÄÌ¿®±ÒÀ±¡ÖBlueBird¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿Âè1À¤Âå¤Î5µ¡¡ÊBlueBird 1¡Á5¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¼¡À¤Âåµ¡¡ÖBlueBird 6¡×¤¬¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÀ®¸ù¡£¸½ºß·×6µ¡¤¬µ°Æ»¾å¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖBlueBird 7¡×¤â2026Ç¯2·î²¼½Ü¤ËBlue Origin¤ÎÂç·¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÖNew Glenn¡×¤Î3¹æµ¡¡ÊNew Glenn-3¡Ë¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
