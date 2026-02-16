この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ライフスタイル系YouTubeチャンネル「ねことシニアの暮らし」が、「50代の買ってよかった5選🌸老眼メイク・せいろ・ユニクロ極暖｜春の寒暖差を乗り切る悩み解決アイテム｜2026」と題した動画を公開した。動画では、冬の寒さや乾燥、老眼といった50代特有の悩みを解決するアイテムを紹介。既成概念にとらわれない柔軟な商品選びが、快適な暮らしに繋がると結論付けている。



ルル氏はまず、調理器具として「24cmの杉と竹製せいろ」を紹介した。以前はより小さいサイズを使用していたが、酷使して壊れたためサイズアップを決断。結果、「肉も野菜も豆腐も、冷凍ご飯も一気に蒸せる」ようになり、献立に悩む時間やキッチンに立つ時間が大幅に短縮されたとし、「大は小を兼ねる」とその利便性を強調した。



次に紹介されたのは、ユニクロの「極暖ヒートテック カシミヤブレンド」だ。ルル氏はレディースではなく、あえて「メンズのLサイズ」を選択している。レディース製品は袖が短く手首が冷えがちだが、メンズであれば「手首のくるぶしまで布がある」と実演して見せ、その暖かさを絶賛。「手長族、肩幅ガチ勢」にとって、体を締め付けないゆったり感も大きな魅力だと語った。



また、老眼対策として「7倍拡大鏡」もピックアップ。視力が落ちるとメイクが「勘で塗る」状態になりがちだが、拡大鏡を使えば毛穴やシワまで鮮明に見える。「最初は現実を突きつけられて引く」ものの、アイラインなどが格段に綺麗に引けるため、「これなしでのメイクはもはやギャンブル」と独特の表現でその重要性を説いた。



その他、肌のノイズを自然にぼかすディオールのパウダーや、乾燥対策の保湿ミストなどを紹介。年齢による変化に合わせ、メンズ用品や拡大鏡などのツールを柔軟に取り入れる視点が、日々のストレスを減らす鍵となるようだ。動画の終盤では番外編として「命の母カイロ」も登場し、体を温めることの大切さを再確認して幕を閉じた。