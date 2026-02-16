¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¿ùÅÄÍëÎÛ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡È23¥Ýー¥º¡É¡¡·§ËÜ¿·À¸³è¤ÎÂç½êÂÓ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¡¢·§ËÜÊÔ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Âè20½µ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï´î¤Ó¤è¤ê¡È¿´¤ÎÄË¤ß¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡¡¡Ö·úÁ°¡×¤¬¥ー¥ïー¥É¤Î¾¾¹¾ÊÔ¤òÁí³ç
¡¡2·î16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤òÁ÷¤ë¾¾Ìî²È¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥Ìò¤Î髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÊÇ·²ðÌò¤Î²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢¥Õ¥ßÌò¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¡¢¤µ¤é¤Ë½ñÀ¸¤Î¾æÌò¡¦¿ùÅÄÍëÎÛ¡¢ÀµÌÚÌò¡¦Æü¹âÍ³µ¯Åá¡¢½÷Ãæ¤Î¥¯¥ÞÌò¡¦²ÆÌÜÆ©±©¤¬°áÁõ»Ñ¤ÇÏÂ¼¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î·§ËÜÀ¸³è¡£¾æ¤ÈÀµÌÚ¡¢½÷Ãæ¤Î¤ª¥¯¥Þ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢Âç½êÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ìî²È¤Î¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö»£±ÆÆü¤¬¾æÌò¡¦¿ùÅÄÍëÎÛ¤µ¤ó¤Î23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢23¥Ýー¥º¤Ç»£¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»Ø¤Ç¡È23¡É¤òºî¤ëÏÂ¤ä¤«¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ç¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¥Ø¥Ö¥ó¤È¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³¤ÊÕ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³ØÀ¸Éþ»Ñ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤ÆÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤Ç¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤È¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏËÜÆüÊüÁ÷¤ÎÂè96ÏÃ¤«¤éÂè20½µ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¥¬¥¿¡¢¥É¥³¥µ¡£¡×¤ËÆÍÆþ¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò·Þ¤¨¤¿Âç½êÂÓ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë