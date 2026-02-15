福岡vsC大阪 スタメン発表
[2.15 J1百年構想リーグ WEST第2節](ベススタ)
※15:00開始
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 16 岡哲平
MF 8 奥野耕平
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 29 前嶋洋太
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
FW 27 道脇豊
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 辻岡佑真
DF 33 山脇樺織
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 25 北島祐二
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 18 佐藤颯之介
FW 22 藤本一輝
監督
塚原真也
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 17 阪田澪哉
MF 48 柴山昌也
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 福井光輝
DF 16 奥田勇斗
DF 43 エゼモクェ・チメヅェ海
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
FW 13 中島元彦
FW 99 イェンギ・クシニ
監督
アーサー・パパス
