[2.15 J1百年構想リーグ WEST第2節](ベススタ)

※15:00開始

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 16 岡哲平

MF 8 奥野耕平

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 29 前嶋洋太

MF 47 橋本悠

FW 7 碓井聖生

FW 27 道脇豊

控え

GK 99 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 辻岡佑真

DF 33 山脇樺織

DF 37 田代雅也

MF 6 重見柾斗

MF 25 北島祐二

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 18 佐藤颯之介

FW 22 藤本一輝

監督

塚原真也

[セレッソ大阪]

先発

GK 23 中村航輔

DF 4 井上黎生人

DF 27 ディオン・クールズ

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 5 喜田陽

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 17 阪田澪哉

MF 48 柴山昌也

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 1 福井光輝

DF 16 奥田勇斗

DF 43 エゼモクェ・チメヅェ海

MF 8 香川真司

MF 14 横山夢樹

MF 18 石渡ネルソン

MF 19 本間至恩

FW 13 中島元彦

FW 99 イェンギ・クシニ

監督

アーサー・パパス