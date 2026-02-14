

福山雅治

福山雅治が14日、名古屋市内で『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』公開記念舞台挨拶に臨んだ。

ツアー中の福山は、前日・前々日に名古屋公演を終えたばかり。「せっかくライブで名古屋に来たわけですから。黙って帰るわけにはいかないだろうと。なんてったってバレンタインデーでございます。2月14日はですね、1992年にですね、『Good night』という曲が誕生した場所ですから。『Good night』でヒットの尻尾をつかみですね、今に至ります。その名古屋に来たんですから、やっぱり寄らずにね、皆さんと舞台挨拶でご挨拶せずには帰れないという思いで、本日も舞台挨拶させていただきました」と観客に感謝した。

また、名古屋公演については「８年ぶりの通常開催だったんですよね」とし、２年前は台風で中止。「僕のキャリアの中で初めての中止でした」と振り返り、その前はコロナ禍による制限付きで開催。「発声OKのフルキャパでソロライブってなると、８年前なんですよ」と説明。制限のない歓声が戻った名古屋公演は「８年ぶりの皆さんの想いと声援が、ステージそして会場にこだまして、大変熱い２日間をいただきました」とし改めて「ありがとうございました」と感謝を伝えた。