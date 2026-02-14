この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が金急騰の裏側を解説！『ゴールド投資はこれを見ろ。AIやエネルギー関連にも投資するアメリカ国債爆持ちの〇〇について解説』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『ゴールド投資はこれを見ろ。AIやエネルギー関連にも投資するアメリカ国債爆持ちの〇〇について解説【マイキー佐野 経済学】』では、実業家のマイキー佐野氏が金価格5,000ドル突破の背景を多角的に読み解く。中央銀行による買い増しが続く中、それだけでは説明しきれない需給の歪みが生じているという視点から、ステーブルコイン発行のUSDT、Tetherの存在を浮かび上がらせる。世界のゴールド市場の保有数の最大手企業の一つとして、継続的な購入方針を示す同社の動きは、市場参加者というより準公的機関に近い影響力を帯び始めている。保管拠点とされるスイスの歴史的背景、精錬・保管インフラの集中、さらには現物調達に伴う物流上の制約まで整理され、金市場の裏側が立体的に描かれる。



加えて、ゴールド担保型トークンの拡大が現物需要を押し上げる構図にも言及する。トークン流通量が増えれば、その裏付け資産としての金確保が不可欠となり、結果として定期的な購入圧力が生まれる。価格形成の一角に民間デジタル通貨発行体が組み込まれる構造は、従来の中央銀行中心モデルとは異なる力学を示唆する。



さらに佐野氏は、同社が巨額の米国債を保有している点を強調する。国家を含めた保有順位でも上位に位置する規模感は、ステーブルコイン発行体という枠を超えた存在感を物語る。潤沢な収益を背景に、AI、データセンター、半導体、エネルギー、通信といった分野へ投資を広げる姿は、資産運用会社や投資銀行を想起させる。従業員数に比して極めて高い利益率を誇る収益構造も、その拡張を可能にしている要因として提示される。



一方で、格付け機関による評価や準備資産の中身を巡る論点も存在し、評価は一様ではない。金市場の上昇局面の背後で、どの主体がどの程度影響を及ぼしているのか。本動画は、ゴールド、米国債、AI投資という一見別個のテーマを横断しながら、資本の流れの中心にある企業像を提示する。その全体像は、映像内でより詳細に展開されている。