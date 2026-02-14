リーグ・アン 25/26の第22節 レンヌとパリ・サンジェルマンの試合が、2月14日03:00にロアゾン・パークにて行われた。

レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）、セバスティアン・シマニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。レンヌのムーサ・アルタマリ（MF）がゴールを決めてレンヌが先制。

ここで前半が終了。1-0とレンヌがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。デジレ・ドゥエ（FW）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）に代わりブラッドリー・バルコラ（FW）、李 剛仁（MF）がピッチに入る。

65分、レンヌが選手交代を行う。アルノー・ノルダン（FW）からルドビッチ・ブラス（MF）に交代した。

69分レンヌが追加点。セバスティアン・シマニスキ（MF）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

71分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ジョアン・ネベス（MF）からペドロ・フェルナンデス（MF）に交代した。

その直後の71分、パリ・サンジェルマンのウスマヌ・デンベレ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

74分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ウスマヌ・デンベレ（FW）からゴンサロ・ラモス（FW）に交代した。

74分、レンヌは同時に2人を交代。エステバン・ルポール（FW）、セバスティアン・シマニスキ（MF）に代わりブレール・エンボロ（FW）、ジャウイ・シセ（MF）がピッチに入る。

81分レンヌに貴重な追加点が入る。ルドビッチ・ブラス（MF）のアシストからブレール・エンボロ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後もレンヌの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レンヌが3-1で勝利した。

2026-02-14 05:00:22 更新