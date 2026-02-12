大胆刷新をさらに昇華し“グラマラス”に！

街で見かける小型ハイブリッドカーの中でも、根強い人気を誇るトヨタ「アクア」が、2025年9月に一部改良を経て進化しました。

コンパクトカーでありながら高い燃費性能と手頃な価格を両立させ、多くのドライバーに支持されてきたアクアは、この改良でさらに魅力を増しています。

【画像】超カッコイイ！ まるで“小さな高級車”のトヨタ新型「アクア・カスタム」です！

単なるデザイン刷新にとどまらず、安全性能や先進技術の搭載も進み、日常の移動をより快適で安心なものにしています。

新しくなったアクアでは、まず外観の印象が大きく変わりました。フロントからリアにかけて流れるようなラインと、精緻に描かれたエッジが組み合わさることで、コンパクトカーでありながら存在感のあるフォルムを実現しています。

トヨタが掲げる新しいデザインテーマは「ハンマーヘッド」で、力強さと洗練された雰囲気を両立させるのが特徴です。

このデザインをより引き立てるため、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは「モデリスタ」ブランドとして専用のカスタマイズパーツを展開しています。

モデリスタの新作パーツは「Glamorous Sharpness（グラマラスシャープネス）」をコンセプトに掲げ、温かみのある曲線美と、シャープなラインが融合した独自の造形美を目指しています。

具体的には、フロント部分に取り付ける「フロントスポイラー」（塗装済み／9万4600円）が注目されます。

左右端に高さのあるデザインを採用することで、横から見たときのワイド感が強調され、先進的かつ優雅な印象を与えます。

従来のアクアでは控えめだった顔立ちに、動きのある表情をプラスする効果も期待できそうです。

さらにサイドビューを際立たせる「サイドスカート」（塗装済み／4万5100円）は、車体のキャラクターラインと調和する形状で、走行中に見える躍動感を増幅させています。

サイドスカートからリアにかけてつながる「リアスカート（リアスパッツ）」（塗装済み／3万5200円）は、側面からの流れを自然に内側に導き、リアビューにキレのある軽快さを演出します。

この連続したデザインの流れによって、アクア全体に統一感と上質感がもたらされています。

内装のカスタマイズも注目に値します。「インテリアパネルセット」（3万800円）は、質感の高いシルク印刷技術を採用しており、木目の濃淡や触感まで精密に再現されています。

視覚的な美しさだけでなく、触れたときの温かみも感じられる設計で、室内空間に落ち着きと高級感を加える効果があります。

日々の運転や同乗者との時間を、より豊かで心地よいものに変える工夫と言えるでしょう。

足元の印象を強化する「17インチアルミホイール」（14万9600円）も新たに用意されました。

多面的な造形によって光の反射が変化し、走行中にきらめく様子は視覚的な楽しさを高めます。

小型車でありながらも迫力ある足元を演出できる点は、アクアの新しい魅力のひとつです。

そのほか、実用性を高めるアクセサリーも揃っています。ドアハンドルの傷を防ぐ「ドアハンドルプロテクター（ホワイト）」（一台分／600円）や、車内の温度上昇を抑えて燃費向上にも貢献する「IR（赤外線）カットフィルム」（一台分／2万900円）など、日常の使い勝手を考慮したアイテムも選べます。

こうしたモデリスタのカスタマイズパーツによって、アクアは単なる移動手段ではなく、個性と上質感を兼ね備えたコンパクトカーとしての存在感をさらに強めています。