「遊び相手として2匹目を迎えたけど、『ママと遊びたい犬×2』のできあがり」



【動画】ママしか勝たん！ 2匹の熱すぎるアピール

そんな字幕が添えられた動画が話題です。映っているのは、「まお」くん（5歳・男の子）、「ちろ」ちゃん（2歳・女の子）。



ふたりそろって床に伏し、飼い主のママをじっと見つめています。どうやら、ママと一緒に遊びたい様子。



潤んだ瞳でまっすぐ見つめるふたりの姿に1万件超の“いいね”が集まり、「かわいすぎる」など悶絶する声や、「うちもです（笑）」など犬の飼い主さんから共感の声が寄せられています。Instagramユーザー・まお ちろさん（@shupaman_maokichi1211）にお話を伺いました。



2倍に増えた“ママ待ち”の視線

ーー「遊び相手を迎えよう」と思われたきっかけは？



「犬は群れで生活する生きものなので、もともと1匹より2匹という気持ちはありました。また、まおちゃんは他の犬が苦手で、なかなかお友だちができなかったので、私がワンプロの相手をして遊んでいたんです（笑）。そんなとき、ドッグトレーナーさんから『犬には犬同士のルールがある』『遊びながら学ぶことがある』という話を聞いて、うちの子にも犬の世界を経験させてあげたい、犬の仲間を作ってあげたいと思ったのがきっかけです」



ーー動画撮影時の状況を教えてください。



「まおちゃんがママにかまってもらおうとしていて、ちろちゃんがそれを真似しているところです（笑）。遊びたいアピールは、犬同士でするときもありますし、パパにするときもあります」



ーーご家族の中で「遊び相手」に順位はありますか。



「ママが多めですね。パパは家にいないことが多く、家にいても忙しそうにしているので、ひまそうなママにかまってもらおうとしているのかも。あるいは、ママと遊んで“あげている”と思っているのかもしれません（笑）。『ママと遊んでたらおやつがもらえるかも！？』とも思っているような気がします」



ーー見つめられたときの感想は？



「とても微笑ましいですね。『私、人気者だな〜』と笑ってしまいました。今も変わらず、ママを求めてくれるまおちゃんと、お兄ちゃんを真似して“ママっ子”になったちろちゃん。とってもかわいいふたりです」



ーーまおくん、ちろちゃんはどんな性格ですか？



「まおちゃんは、中に人間が入ってるのかな？ というくらい人間の言葉を理解していて賢いです。少し臆病で、のんびり過ごすのが好き。最近は、ちろちゃんが騒がしいときはなだめるなど、しつけもしてくれます。のんびり過ごしたいのに、ちろちゃんに付きまとわれるのが嫌みたいで、塩対応していることも多いです（笑）。一方、ちろちゃんは陽気でおてんば。いつもニコニコ、しっぽふりふりしています。初めて会った瞬間から、お兄ちゃんのことが一番好きみたいです。まおちゃんかママのあとをずっとついて回っていますね。真似ばかりしてまおちゃんから怒られていますが、1秒後にはまた遊ぼうとしています」



リプライ欄には、ふたりの視線に心を撃ち抜かれた人たちから、共感と笑いの声が続々と寄せられています。



「かわいすぎる」

「同じくです〜」

「めっちゃかわいい」

「それはそれで幸せ（笑）」

「つぶらな瞳が増えましたね」

「そーなんですよね！ うち×6です（笑）」

「ママに向けられたふたりの眼差しがかわいい」

「かわいい♡ 遊ぼの目。うちもかあちゃん追っかけ4」

「我が家も同じ（笑）。2倍返しがやって来ただけでした」

「うちもです（笑）。遊んで！ も、ご飯！ もすべてが2倍になりました」

「2匹で遊ばせたくて今年もう1匹お迎えを考えてるけど、私が遊び相手になるのか」

「ママとの遊びが大好きなのですね。2倍の幸せですね。かわいい視線に打たれました」

「ほんとそれです！ ママさんと遊ぶのが好きなんですね。かわいい視線に癒やされます」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）