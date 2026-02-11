こんなやつがほしかった！キッチンに置くだけで気分が上がる、コンパクトで使いやすい【山善】のキューブ炊飯器がAmazonに登場‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
見た目はシンプル、機能は多彩。暮らしを支える！【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、一人暮らしからファミリーまで幅広く対応する、使い勝手の良いキューブ型デザインの炊飯器。白米は1合から炊飯でき、いつでも炊きたてのおいしさを楽しめる。トースターや電子レンジなどのキッチン家電と並べても馴染むシンプルな佇まいで、カップボードに置けばインテリアとしても映える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
操作部にはタッチパネルを採用し、汚れてもサッと拭き取れるためお手入れが簡単。見た目だけでなく味にもこだわり、蓄熱性の高い3.0ミリメートル厚釜がご飯をふっくらと炊き上げる。炊き分けメニューは「省エネ」「白米」「早炊き」「玄米」「おかゆ」「炊込み」の6種類を搭載し、日々の食卓に合わせた炊飯が可能。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、低温調理モードを備えており、ローストビーフやサラダチキンなどのメニューも材料を入れて温度と時間を設定するだけで簡単に調理できる。温度は摂氏40〜85度の間を5度単位で設定でき、料理の幅が広がるのも魅力。
→【アイテム詳細を見る】
本体カラーはホワイトとブラックの2色展開で、部屋の雰囲気や好みに合わせて選べる。デザイン性・機能性・扱いやすさをバランスよく備え、毎日の食生活を豊かにしてくれる一台となっている。
見た目はシンプル、機能は多彩。暮らしを支える！【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、一人暮らしからファミリーまで幅広く対応する、使い勝手の良いキューブ型デザインの炊飯器。白米は1合から炊飯でき、いつでも炊きたてのおいしさを楽しめる。トースターや電子レンジなどのキッチン家電と並べても馴染むシンプルな佇まいで、カップボードに置けばインテリアとしても映える。
→【アイテム詳細を見る】
操作部にはタッチパネルを採用し、汚れてもサッと拭き取れるためお手入れが簡単。見た目だけでなく味にもこだわり、蓄熱性の高い3.0ミリメートル厚釜がご飯をふっくらと炊き上げる。炊き分けメニューは「省エネ」「白米」「早炊き」「玄米」「おかゆ」「炊込み」の6種類を搭載し、日々の食卓に合わせた炊飯が可能。
→【アイテム詳細を見る】
さらに、低温調理モードを備えており、ローストビーフやサラダチキンなどのメニューも材料を入れて温度と時間を設定するだけで簡単に調理できる。温度は摂氏40〜85度の間を5度単位で設定でき、料理の幅が広がるのも魅力。
→【アイテム詳細を見る】
本体カラーはホワイトとブラックの2色展開で、部屋の雰囲気や好みに合わせて選べる。デザイン性・機能性・扱いやすさをバランスよく備え、毎日の食生活を豊かにしてくれる一台となっている。