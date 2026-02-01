Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Õー¥Ç¥êÃ±²ÁÇúÈ¯¡©º£Ç¯°ì´¨¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Êー²ÔÆ¯¡Ô¥¦ー¥Ðー¡¦¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦ÇÛÃ£°÷¡Õ
¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤»ー¤±¤ó¤ïー¤ë¤É¡×¤¬¡¢¡ÖÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Õー¥Ç¥êÃ±²ÁÇúÈ¯¡©º£Ç¯°ì´¨¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Êー²ÔÆ¯¡Ô¥¦ー¥Ðー¡¦¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦ÇÛÃ£°÷¡Õ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÅÔÆâ¤ÇÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿Æü¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Uber Eats¤Èrocket now¤ÎÃ±²Á¤ä¡¢¸áÁ°¤ÈÌë¤Î¾õ¶·¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò¥ê¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÆü¤Ï2·î8Æü¤ÎÆüÍËÆü¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤éÅÔÆâ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÑ¤â¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Î¤»ー¤±¤ó»á¤Ï¡¢°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸áÁ°Ãæ¤Î²ÔÆ¯¤Ï¹µ¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤ÎÇÛÃ£°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»þµë6,000±ß¤«¤é7,000±ß¤ò²Ô¤°¿Í¤ä¡¢Ìó7»þ´Ö¤Ç5Ëü±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿ÌÔ¼Ô¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Þ¥°¥í¥¯¥¸¥éº×¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÃ±²Á°Æ·ï¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤»ー¤±¤ó»á¤Ï¡¢Àã¤¬»ß¤ó¤À17»þ²á¤®¤«¤éÌë¤Î²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¡£µ¤²¹0ÅÙ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢¤Þ¤º¤Ïrocket now¤Ç¤ÎÇÛÃ£¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£rocket now¤Ç¤Ï12·ï¤ÎÇÛÃ£¤ÇºÇÂç3,600±ß¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Uber Eats¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê12·ï¤Ç2,100±ß¡Ë¤è¤ê¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£½çÄ´¤ËÇÛÃ£¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÛÃ£Àè¤¬¼¡Âè¤ËÅì¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿©»öµÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç22»þ40Ê¬º¢¤«¤éÅìµþÊýÌÌ¤ØÌá¤ê¤Ä¤Ä²ÔÆ¯¤òºÆ³«¡£µ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1ÅÙ¤È¤µ¤é¤ËÎä¤¨¹þ¤àÃæ¡¢º£ÅÙ¤ÏUber Eats¤Ç¹âÃ±²Á°Æ·ï¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥Ö¥ë¡Ê2·ïÆ±»þÇÛÃ£¡Ë¤Ç1,500±ß¤òÄ¶¤¨¤ë°Æ·ï¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÆþ¤ê¡¢¿¼ÌëÂÓ¤ËÃ±²Á¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Å·¸õ»þ¤Î¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ï¹â¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¸·¤·¤¤´¨¤µ¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯ÇÛÃ£°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê°ìÆü¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
