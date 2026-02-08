ピグレットやティガー、ランピーの全4種！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ マスコット
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年2月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ マスコットを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ マスコット
登場時期：2026年2月6日より順次
サイズ：全長約8×6×11cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
種類：全4種類（ピグレット、プー、ティガー、ランピー）
ほんのり頬を染めたキャラクターがかわいい、セガオリジナルデザインの“赤いほっぺ”シリーズ。
そんな“赤いほっぺ”シリーズに、『くまのプーさん』の仲間たちのマスコットが登場！
ポッと赤くなったほっぺがキュートで、お行儀よくお座りをしたポージングもポイントです。
「プー」「ピグレット」「ティガー」「ランピー」の4種類がラインナップされます。
ピグレット
優しい表情をした「ピグレット」のマスコット。
トレードマークでもある、ピンと立った大きな耳が目をひきます！
プー
両手を広げている「プー」のマスコット。
”赤いほっぺ”はもちろん、淡いカラーリングもポイントです☆
ティガー
ちょこんとお座りをしている「ティガー」のマスコット。
つぶらな瞳が愛くるしい、思わず胸がきゅんとしてしまいそうなプライズです☆
ランピー
“ズオウ”の子ども「ランピー」のマスコット。
長い鼻や、3本の頭の毛も忠実に再現されています。
バッグなどに付けて持ち歩けるサイズ感もうれしいディズニーグッズ。
セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ マスコットは、2026年2月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
