セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年2月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 赤いほっぺ マスコット

登場時期：2026年2月6日より順次

サイズ：全長約8×6×11cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

種類：全4種類（ピグレット、プー、ティガー、ランピー）

ほんのり頬を染めたキャラクターがかわいい、セガオリジナルデザインの“赤いほっぺ”シリーズ。

そんな“赤いほっぺ”シリーズに、『くまのプーさん』の仲間たちのマスコットが登場！

ポッと赤くなったほっぺがキュートで、お行儀よくお座りをしたポージングもポイントです。

「プー」「ピグレット」「ティガー」「ランピー」の4種類がラインナップされます。

ピグレット

優しい表情をした「ピグレット」のマスコット。

トレードマークでもある、ピンと立った大きな耳が目をひきます！

プー

両手を広げている「プー」のマスコット。

”赤いほっぺ”はもちろん、淡いカラーリングもポイントです☆

ティガー

ちょこんとお座りをしている「ティガー」のマスコット。

つぶらな瞳が愛くるしい、思わず胸がきゅんとしてしまいそうなプライズです☆

ランピー

“ズオウ”の子ども「ランピー」のマスコット。

長い鼻や、3本の頭の毛も忠実に再現されています。

バッグなどに付けて持ち歩けるサイズ感もうれしいディズニーグッズ。

セガプライズの『くまのプーさん』 赤いほっぺ マスコットは、2026年2月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

