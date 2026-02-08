一生幸せな人と不幸せな人を分かつ、脳の使い方の“残酷すぎる共通点”

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で元気が湧き出る言葉』（ダイヤモンド社）など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

幸せか、不幸かを分けるのは……

長い人生を歩む中で、良いことと悪いことは、実は誰にでも同じくらいの確率で起きるものです。「自分だけが不幸せだ」あるいは「あの人だけがラッキーだ」といった偶然の差で、人生が決まるわけではありません。

幸せな人とそうでない人の決定的な違いは、起きた出来事に対して「どこに視点を置いているか」という点にあります。

「良いこと」を大切にするか

「悪いこと」に囚われるか

幸せを感じられる人は、自分に起きた良い出来事をしっかりと受け止め、それを大切に噛みしめることができます。「自分は幸せだな」と実感することで、また次の楽しいことを探そうとする前向きなエネルギーが生まれるのです。

一方で、なかなか幸せを感じられない人は、どうしても悪い出来事によるダメージから抜け出すことができず、執着してしまいがちです。その結果、新しい一歩を踏み出す意欲までも失ってしまうという悪循環に陥っている状態といえます。

同じ出来事でも

心のフィルターで一変する

例えば、ただの散歩道であっても、私たちの心次第で見える景色は全く異なります。

心が満たされている時：好きな人への告白がうまくいった直後に田んぼ道を歩けば、太陽の日差しが心地よく、舞っている蝶々さえも愛おしく、世界は輝いて見えるでしょう。

心が沈んでいる時：逆に、悲しいことがあってどんよりとした気持ちで同じ道を歩けば、周りの景色は一切目に入らなくなります。

環境そのものは何も変わっていません。変えているのは、自分自身の「捉え方」というフィルターなのです。

脳の「感じ方」を整えて

生きるエネルギーを補給する

人生をどう感じるかを決めているのは、私たちの「脳」です。この脳の使い、つまり考え方次第で、人生はいくらでも変えていくことができます。

たとえ辛い時期であっても、考え方を工夫することでその痛みを最小限に抑えることができます。また、忙しさの中で忘れかけていた小さな幸せを見つけ出すことも可能になります。

「自分の人生は、思っていたよりもずっと素敵なんだ」。そう気づくことができれば、明日を生きるエネルギーが自然と湧いてくるはずです。そう、「考え方ひとつで世界は変わる」のです。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。